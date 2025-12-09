Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, sin Luis Díaz pero con Luis Javier Suárez

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, sin Luis Díaz pero con Luis Javier Suárez

El Allianz Arena vibrará con el compromiso entre 'bávaros' y 'leones' por la Champions League, este martes. Luis Díaz cumplirá su segunda fecha de sanción. ¡Prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz no estará con Bayern Múnich por suspensión, mientras que Luis Javier Suárez liderará al Sporting Lisboa.
Luis Díaz no estará con Bayern Múnich por suspensión, mientras que Luis Javier Suárez liderará al Sporting Lisboa.
Fotos: AFP y Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad