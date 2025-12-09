A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, sin Luis Díaz pero con Luis Javier Suárez

Nueva semana de Champions League, y este martes hay un partido que promete: Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, clubes que medirán fuerzas en el Allianz Arena. Habrá presencia colombiana en cancha: Luis Javier Suárez por parte de los 'verdiblancos', recordando que Luis Díaz no estará en los 'bávaros' a raíz de la suspensión impuesta por la UEFA.

Los dirigidos por Vincent Kompany le apuestan a retomar el camino del triunfo en el máximo torneo de clubes del 'viejo continente', luego de su traspiés en la jornada anterior contra Arsenal en Londres. Le apostarán al poder goleador de Harry Kane para doblegar a los 'leones'.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. Foto: AFP

Por su parte, los de Sporting Lisboa quieren dar el golpe en el mítico escenario alemán con la finalidad de escalar posiciones en la tabla general. Suárez Charris será la ficha en el frente de ataque de los dirigidos por Rui Borges. En los verdes lisboetas habrá varias bajas como lo son Trincão, Pedro Gonçalves y Quenda.



"Estas son ausencias. Necesitamos cubrir esas carencias. Empezamos con 11, igual que nuestro rival. Debido a la calidad del Bayern , podríamos tener una defensa más profunda, lo sabemos. Incluso contra el Arsenal , que fue su única derrota, tuvieron una defensa más profunda. Tenemos que retarnos para ser mejores", dijo Borges en la rueda de prensa previa.



¿Por qué no juega Luis Díaz ante Sporting Lisboa?

Hay que precisar que el oriundo de Barrancas cumplirá su segunda fecha de suspensión impuesta por la UEFA, tras la tarjeta roja vista en el Parque de los Príncipes por la dura falta a Hakimi del PSG.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich. Getty Images.

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa por la Champions League

En ese orden de ideas, este partido será HOY a las 12:45 del día, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Espn, vía 'streaming' en Disney+ Premium y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com