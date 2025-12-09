Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Real Madrid vs. Wolfsburgo, por Champions League femenina

A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Real Madrid vs. Wolfsburgo, por Champions League femenina

Este martes, Linda Caicedo y compañía afrontan un duro reto en el Alfredo Di Stéfano ante un rival que es dos veces campeón de Europa. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Foto: Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Publicidad