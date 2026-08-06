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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y Sebastián Villa, tremendo olvido en Boca Juniors; quedaron a la deriva

Álvaro Montero y Sebastián Villa, tremendo olvido en Boca Juniors; quedaron a la deriva

Un hecho insólito y que ha dado de qué hablar en Argentina, se presentó tanto con el arquero como con el delantero colombiano, tras el partido de Boca Juniors.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa, jugadores de Boca Juniors, tras el partido contra Estudiantes de La Plata
Álvaro Montero y Sebastián Villa, jugadores de Boca Juniors, tras el partido contra Estudiantes de La Plata
Captura de pantalla de video

Boca Juniors volvió a confiar en los colombianos. Con la salida de Frank Fabra, en diciembre de 2025, el conjunto argentino había quedado sin presencia de ‘cafeteros’ en su plantilla. Sin embargo, eso duró poco, ya que, para el segundo semestre de 2026, se la jugaron por Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Ambos se han convertido en pieza clave para el entrenador, Rodolfo Arruabarrena. Prueba de ello es que son titulares indiscutidos, gracias a sus excelentes rendimientos y profesionalismo. Así quedó reflejado el pasado miércoles 5 de agosto, en la victoria 1-0 sobre Estudiantes de La Plata, por la fecha 2 de la Liga.

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Allí, el guardameta fue de los más elogiados por sus atajadas, mientras que el extremo, quien venía de dar una asistencia, empezó en el banco de suplentes, con el fin de darle un poco de descanso, y entró al minuto 66. Pero no solo dieron de qué hablar por lo hecho en cancha, sino por un curioso suceso.

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Cabe resaltar que el autor del único tanto del partido fue Santiago Ascacibar, quien también fue protagonista del incómodo y raro momento que vivieron al finalizar el encuentro. Lo acontecido fue reportado por diversos medios argentinos, pues fueron olvidados por el bus del 'Xeneize', quedando a la deriva.

Álvaro Montero, Sebastián Villa, Santiago Ascacibar y Ángel Romero se miraban uno a otro, sin entender qué pasaba. Para su fortuna, todo se resolvió y quedó en una simple anécdota. No obstante, de seguro, será algo que recordarán para siempre, marcando su paso por un grande del continente como Boca Juniors.

Álvaro Montero
Álvaro Montero en Boca Juniors - Foto:
AFP

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Álvaro Montero en Boca Juniors
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