No cesan filtraciones sobre lesión de Jhon Durán; de nuevo se encienden las alarmas, hay temores

La misteriosa lesión de Jhon Durán con Fenerbahçe genera actualizaciones constantes. Desde Turquía informaron de las últimas novedades y el presagio no es nada alentador para el colombiano, el temor es latente y la preocupación; igual.

Son diversos los rumores en torno a lo que tiene el exjugador del Aston Villa, esto luego de que en el partido frente a Benfica por la vuelta de los 'play-offs' a la Champions League mostrara signos de dolor en la parte posterior de la pierna. Desde ese día, Durán ha estado alejado de los terrenos de juego y sólo se le ha visto en uno que otro video compartido por su propio club en redes sociales. En Fenerbahçe han sido muy reservados con este tema.

Pero llegó nueva información desde el 'viejo continente', y entre las filtraciones de la prensa turca resaltó el comentario por parte del periodista Umut Eken. El diagnóstico que generó éste enciende completamente las alarmas tanto en los 'canarios amarillos' y en la Selección Colombia. En la 'tricolor', por supuesto, de cara a que lo puedan tener en cuenta para el calendario de partidos de preparación que se avecinan.

"A Jhon Durán, del Fenerbahçe, le han diagnosticado una fractura por estrés bilateral. Podría perderse el resto de la temporada", fue la cita textual del comunicador, misma que replicaron en la cuenta en 'X' de 'Fener Global'.

Hay malestar con Fenerbahçe

Antes de que se generara este diagnóstico sobre Jhon Jáder, en tierras otomanas 'cargaron' con todo a los populares 'canarios amarillos' y esto se debe a que no han revelado un parte oficial del estado de salud y físico de su número '10'.

"Solo vimos a Jhon Durán en un vídeo de 'Tío Durán', donde decía que estaba en el Fenerbahçe. Hay un misterio detrás: se lesionó, pero ¿qué pasó? ¿Se rompió la pierna, tenía prisa, se lastimó el tobillo, sangra, tiene edema? No sabemos nada", precisó horas antes este jueves el periodista Murat Aşık y quien trabaja para 'Sport Digitale'.

En ese orden de ideas, solamente queda esperar si finalmente desde el club amarillo de la ciudad de Estambul generan un reporte oficial de Durán y su estado físico.