Boca Juniors puso los ojos en otro colombiano, tras el fallido fichaje de Marino Hinestroza

Boca Juniors es noticia en el mercado de fichajes y no precisamente por un anuncio importante sino por su fallido intento por hacerse con lo servicios de Marino Hinestroza. La prensa argentina siempre manifestó positivismo sobre su llegada, apuntaban que los detalles a definir eran mínimos, pero al final el negocio se cayó y el extremo será anunciado en las próximas horas en Vasco da Gama de Brasil.

El conjunto azul y oro es fuertemente criticado por no tener ningún refuerzo a esta altura del año y en medio de ese desespero habrían puesto los ojos en otro colombiano. Se trata de Kevin Serna, futbolista de Fluminense que ha marcado 16 goles y ha dado 10 asistencias en 88 encuentros y es uno de los hombres de confianza del DT Luis Zubeldía. Los medios aseguran que Boca habría ofrecido los mismos cinco millones de dólares que tenían para Marino, sin embargo, los de Rio de Janeiro planean recibir al menos siete.

Kevin Serna, delantero colombiano, celebra un gol con Fluminense, club de Brasil AFP

Desde la dirigencia xeneize dieron señales positivas sobre él y dejaron en claro que lo siguen desde hace un tiempo. “Cuando el jugador llegó a Alianza Lima me pasaron material de él, me lo referenciaron, vi cosas muy interesante, es un jugador que tiene muchas habilidades, muy rápido, muy veloz y que tiene una particularidad y es que te puede jugar en muchas posiciones en el frente de ataque”, dijo Mauricio 'Chicho' Serna.



🇨🇴 ¿ES EL JUGADOR IDEAL PARA BOCA?



Chicho Serna habló de Kevin Serna y de las posibilidades de llegar al Xeneize.



Los números de Kevin Serna

A lo largo de su trayectoria disputó 225 partidos entre Fluminense, AD Tarma, Los Chankas, Alianza Lima y Sportivo Luqueño, acumulando 45 goles y 40 asistencias, cifras que evidencian su aporte directo al juego ofensivo. Su etapa más relevante la vivió en Fluminense, donde jugó 88 encuentros, marcó 16 goles y entregó 10 asistencias, consolidándose en un contexto de alta exigencia. También brilló en AD Tarma con 14 goles y 17 asistencias en 70 partidos. En total, sumó más de 16.000 minutos en cancha, con 22 tarjetas amarillas, lo que refleja intensidad y compromiso. Su evolución confirma a Serna como un jugador determinante en ataque.