Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores, tras Corinthians 2-0 Santa Fe

Este miércoles, en el estadio Neo Química Arena, Corinthians venció 2-0 a Independiente Santa Fe, por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Pablo Repetto se vieron superados en Brasil y siguen sin conocer la victoria en el torneo continental.

El 'timao' tuvo la pelota en casi todo el encuentro mientras que el 'león' le apostó a las transiciones rápidas. La principales opciones fueron a balón parado con buenas atajadas de Andrés Mosquera Marmolejo, quien respondió a remates importantes de Yuri Alberto y Rodrigo Garro. La más clara para la visita fue un remate de Hugo Rodallega que fue bien parado por el golero Hugo Souza.

Para la segunda parte, Corinthians salió como una avalancha, ahogó la salida de Santa Fe y abrió la cuenta al 51'. Tiro de esquina, cabezazo de Gustavo Henrique y Raniele empujó la pelota solo de frente al arco.

Los brasileños aceleraron más y ampliaron la cuenta al 80'. Rodrigo Garro cobró desde el costado de derecho y Henrique apareció con una definición al estilo del escorpión para vencer a Marmolejo.



No hubo tiempo para más y Corinthians se llevó el triunfo para sostener el liderato del grupo E con seis puntos. Santa Fe es tercero con una unidad, sin embargo, Peñarol y Platense jugarán este jueves en el otro encuentro de esa zona.

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Tabla del grupo E de la Copa Libertadores 2026

