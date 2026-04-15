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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores, tras Corinthians 2-0 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores, tras Corinthians 2-0 Santa Fe

Independiente Santa Fe cayó con Corinthians en su segunda salida en Copa Libertadores 2026 y empieza a ceder terreno en su zona. Acá toda la información.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Corinthians vs. Santa Fe.
Corinthians vs. Santa Fe.
Getty Images.

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