Critican a Kevin Castaño en Argentina; todo por un comentario tras derrota de River Plate

Kevin Castaño nuevamente da de qué hablar en territorio argentino, por polémica situación en la que quedó ‘mal parado’ ante la hinchada de River Plate, con quien mantiene sus roces debido a su bajo nivel y ahora posible salida del club.

Y es que, siendo una compra costosa para la ‘banda cruzada’ en los últimos años (un poco más de doce millones de dólares); desde el inicio al colombiano se le ha exigido bastante en materia de rendimiento y demás. Siempre tuvo la ‘vara alta’ en el equipo argentino.

Lamentablemente, su paso por la ‘banda cruzada’ no ha sido como se ha esperado y, de ser una de las principales figuras y titulares indiscutibles; ahora Castaño no hace parte ni de los suplentes. Ya con su salida inminente del club, su papel pasó a ser nulo en River Plate.

Campaz, jugador de Rosario Central, subió una foto a Instagram sobre la victoria en la cancha de River.



Y Kevin Castaño, teniendo contrato con River y sin haberse presentado a entrenar, le comentó: "Animal. 🫡"



Opinen. pic.twitter.com/7gKshxmlaj — termista (@rriiverismoo912) August 3, 2026

Justo por esa misma razón, es que no estuvo presente en el equipo ‘millonario’ el pasado domingo en el duelo de Liga frente a Rosario Central. Sin embargo, aunque no hizo parte del equipo en campo, el ‘cafetero’ sí dio de qué hablar por polémico comentario que hizo posterior al encuentro.



Después de la derrota de River Plate, que agudizó el mal momento deportivo de los dirigidos por Eduardo Coudet; Jaminton Campaz realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en donde destacó el triunfo en el estadio Monumental, con varias fotos de él, en el encuentro.

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Justo a las horas de dicho posteo, apareció Kevin Castaño con un comentario hacia su compatriota, diciéndole “animal”. No obstante, esto no cayó para nada bien en la interna del la ‘banda cruzada’, quien habría multado al colombiano, teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó la situación.

¡En River Plate sancionaron a Castaño!

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Si bien es cierto, que Kevin tiene un pie más afuera que dentro del plantel; todavía pertenece a River y ese comentario, en el que elogia a un rival que acaba de ganarle al equipo al que todavía pertenece; tuvo repercusiones importantes en la institución.

‼️🐔 | RIVER AVANZA EN LA SALIDA DE KEVIN CASTAÑO 🧐



⏩️ El Millonario mantiene NEGOCIACIONES avanzadas con Atlético Mineiro 🇧🇷 por un préstamo de un año.



❇️ La diferencia pasa por la modalidad de la compra: River pretende que sea OBLIGATORIA, mientras que el club brasileño… pic.twitter.com/D0hk611Cqm — Info Gallardista (@InfoGallardista) August 3, 2026

“Los fanáticos millonarios le recriminaron que todavía sigue vinculado al club y debe tenerle respeto a la banda roja, mientras que los canallas aprovecharon el momento para tomárselo con gracia y hasta lo invitaron a a jugar este semestre en el Gigante de Arroyito. Esta reacción de Instagram no cayó bien en River, que ya le aplicó una multa económica”, citó el portal ‘TyC Sports’, en su página web, en donde detalló las repercusiones que pudo tener el comentario del ‘cafetero’.