Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Community Shield

Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Community Shield

Este domingo 10 de agosto, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma buscarán con el Crystal Palace el primer título de la temporada 2025-26 contra el Liverpool.