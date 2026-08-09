Jhon Lucumí sigue sonando en el mercado de fichajes europeo; ¿en dónde va a jugar?

El nombre de Jhon Lucumí no para de ocupar apartados en la prensa deportiva internacional, y todo porque sigue sonando con una posible salida del Bologna. Desde el 'viejo continente' volvieron a reportar novedades del caso.

El defensor central colombiano, de 28 años, es el gran objetivo de la Juventus en el actual mercado de pases, ya que desde la 'vecchia signora' buscan tener otro 'cerrojo' en la parte posterior. Luciano Spalletti sabe que Lucumí puede brindarles esa seguridad.

Partiendo de lo anterior, en la página web de la 'Gazzetta dello Sport' precisaron que la 'Juve' insiste por Lucumí, y que en la órbita aparece una tarjeta de cambio que podría convencer al Bologna, club que pide unos 20 millones de euros por la transferencia del exDeportivo Cali.

Jhon Lucumí, defensor del Bologna y de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Los 'rossoblù' no se bajan de esta cifra, debido a que el club debe reconocerle al Genk el 20% de una futura reventa. Por tal motivo, Bologna no puede reducir demasiado el precio del internacional colombiano, sin arriesgarse a salir perdiendo económicamente.

"Juventus presiona para fichar a Lucumí, y el Bolonia ha pedido a Koopmeiners a cambio. Planteado así, parecería una provocación, pero tiene una lógica económica. De hecho, el Bolonia le debe al Genk el 20 % de la reventa de Lucumí: esta es la razón por la que no puede rebajar el precio del traspaso al punto que a la 'Juve' le gustaría para realizar la operación", se leyó en primera instancia en el reporte del medio italiano.



Y a renglón seguido agregó: "El club emiliano quiere cumplir la palabra dada al futbolista —es decir, traspasarlo a un club indicado por él a cambio de haberse quedado el año pasado (ahora está a un año de que expire su contrato)—, pero el acuerdo económico no debe ser perjudicial para ellos. La cesión de Koopmeiners por parte de la 'Juve' es la clave para superar este callejón sin salida".

Antes en los tabloides de la nación transalpina informaron que la escuadra de Turín quería llegar al defensor de la Selección Colombia con unos 10 millones de euros más un jugador su compatriota, Juan David Cabal, como pieza para reducir el desembolso.