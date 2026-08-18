Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; se viene un partidazo contra Borussia Dortmund

Luis Díaz y Bayern Múnich cerraron la pretemporada con un nuevo triunfo, esta vez imponiéndose 2-4 al FC Heidenheim. Uno de los tantos del elenco 'bávaro' fue anotado por el de Barrancas, quien necesitó de pocos minutos en cancha para volver a inflar las redes contrarias; el guajiro estuvo 'on fire' en la gira que estableció el vigente campeón de la Bundesliga de cara a la temporada que se avecina en el 'viejo continente'.

Los dirigidos por Vincent Kompany se enfrentaron a rivales como el SV Wehen Wiesbaden, FC Rottach-Egern, el Jeju SK FC, Aston Villa, RB Leipzig y el Heidenheim. Sólo perdieron el primero de los duelos de fogueo por la mínima diferencia, por lo que se puede indicar que los rojos de Baviera tuvieron un muy balance, antes del inicio de las acciones de manera oficial.

Luis Díaz en la acción de su gol con Bayern Múncih frente al Heidenheim. Foto: AFP

"Fue un partido en el que pudimos seguir desarrollando nuestro ritmo. Cada minuto es bueno para nosotros. El partido fue beneficioso; los jugadores jóvenes pudieron aprender y los experimentados pudieron sumar minutos de juego. Completamos bien la pretemporada, jugamos buenos partidos y obtuvimos buenos resultados. Hicimos muchas cosas bien, pero también nos dimos cuenta de que necesitamos trabajar en nuestro físico y estar aún más frescos", esas fueron las palabras de Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, en declaraciones a la web oficial del club, tras el duelo frente al FC Heidenheim.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz y Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa precisa que 'Lucho' y compañía tendrán un duro reto frente al Borussia Dortmund, rival al que enfrentarán por el primer título de la temporada 2026/2027.

El trofeo por el que rivalizarán 'bávaros' y los 'die schwarzgelben' será el de la Supercopa de Alemania, partidazo que está pactado para este sábado 22 de agosto en la cancha del Dortmund, el Signal Iduna Park, a partir de la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia.

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¿Dónde ver EN VIVO por TV Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la final de la Supercopa de Alemania?

Este vibrante compromiso entre dos de los mejores clubes del fútbol alemán se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Espn y vía 'streaming' por Disney+ Premium. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz, la crónica, las reacciones de los protagonistas en cancha y más para que se agende y no se lo pierda.