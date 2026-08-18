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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América ya tendría listo el estadio para volver a jugar, tras el terremoto; voz oficial lo anunció

América ya tendría listo el estadio para volver a jugar, tras el terremoto; voz oficial lo anunció

Este martes, Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el estadio en el que jugará el club en los próximos días ante la imposibilidad de utilizar el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
X @AmericadeCali

América de Cali ya trabaja en la definición del estadio que utilizará para disputar sus próximos partidos como local, luego del terremoto que sacudió a varias ciudades de Colombia y que también tuvo repercusiones en Cali. La situación llevó al club a contemplar alternativas fuera de la capital del Valle del Cauca, mientras se atienden los daños ocasionados por el movimiento telúrico y se concentran esfuerzos en las labores de rescate y reparación.

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Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, habló en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, y explicó que el conjunto escarlata ya adelantó conversaciones con diferentes equipos que juegan como locales en Bogotá para encontrar un escenario que pueda recibir sus compromisos durante las próximas semanas.

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“Desde la semana anterior empezamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Enviamos unas cartas a los equipos que juegan de local en Bogotá. Nos han dado una respuesta afirmativa, han sido solidarios con el club y ya solo faltan detalles para confirmar que jugamos en Bogotá lo que resta de este mes y parte del próximo”, aseguró Vélez.

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De acuerdo con el dirigente, la prioridad del América es utilizar el estadio El Campín. En caso de que esta alternativa no pueda concretarse, el club contempla trasladarse al estadio Metropolitano de Techo para afrontar sus encuentros como local.

La decisión está relacionada con la situación que atraviesa Cali después del terremoto. Además de los daños leves registrados en el estadio Pascual Guerrero, escenario habitual del América, la coyuntura ha obligado a priorizar las labores de atención y recuperación en la ciudad.

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Vélez también explicó que el club analiza la posibilidad de organizar partidos benéficos, incluso ante equipos internacionales, con el propósito de contribuir a los afectados por el terremoto.

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“Sí, hemos contemplado la posibilidad de jugar partidos benéficos con equipos internacionales y, con el paso del tiempo, miraremos si se puede hacer. En los partidos de local en Bogotá, parte de la boletería va a ir para los afectados y algunos trabajadores del club que han sufrido lo del terremoto”, manifestó el gerente deportivo.

En cuanto a las alternativas para disputar los partidos, Vélez señaló que han existido conversaciones y propuestas de diferentes escenarios. Pereira, Once Caldas, Deportivo Cali y América son algunos de los equipos involucrados en las posibilidades que se han considerado.

“Hay que escuchar las propuestas. Si bien los equipos aceptados principalmente son Pereira, Once Caldas, Deportivo Cali y América, hay que poner por encima el interés de todos, de la mayoría. Hay que pensar en lo mejor para el campeonato”, indicó.

El dirigente también se refirió a la posibilidad de utilizar el estadio del Deportivo Cali, aunque explicó que, por el contexto actual y la necesidad de proteger el patrimonio, no se ha considerado como una opción prioritaria.

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“Es sobre todo por el tema del patrimonio. El Deportivo Cali, por un grupo de personas que no comprenden el contexto de las cosas, puede generar daños. Por eso no se ha pensado en pedirles a ellos el estadio, porque podría generar mayores problemas, y lo menos que queremos es generar más daños en este momento”, explicó.

Mientras se define la sede definitiva, América de Cali también tiene como alternativas los estadios de Villavicencio e Ibagué. Sin embargo, Bogotá se mantiene como la primera opción del club para afrontar sus próximos compromisos en condición de local.

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“El principal es El Campín. Ya, si no se puede, sería en el Metropolitano de Techo”, concluyó Vélez.

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