Santa Fe vs. River Plate, EN VIVO; hora y dónde ver los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate ya cortó la peor racha de su historia en torneos locales, pero su recuperación deberá afrontar una nueva prueba el miércoles en Bogotá, los cañones del experimentado Hugo Rodallega, en duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro iba a realizarse la semana pasada, pero fue postergado a raíz del terremoto que sacudió a Colombia la semana pasada y que deja cerca de 300 muertos.

La reprogramación le llega en un momento más favorable al 'Millonario', que el domingo sepultó una seguidilla de seis derrotas consecutivas en el plano local, la serie más negativa de su historia. El equipo que dirige Eduardo Coudet, muy presionado por los malos resultados, encontró un respiro con la victoria por 2-0 sobre el puntero del Grupo B del Clausura, Argentinos Juniors, en el estadio Monumental.

"Teníamos la necesidad de ganar, de cortar una racha y de hacerlo en casa con nuestra gente. Los jugadores dan lo mejor, siento que se tiran de cabeza por mí y por River", dijo el Chacho luego del triunfo balsámico. "Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo", agregó.

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Remendar la defensa

Los días de margen por el aplazamiento del juego, cuya revancha se disputará el miércoles de la próxima semana en Buenos Aires, le dejaron a River, además, el debut de Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 y subcampeón mundial en 2026 se convirtió en el refuerzo más caro de la historia del balompié argentino. El club de la banda roja cruzada pagó al Atlético de Madrid 20 millones de euros por él.

El fin de la mala racha de seis derrotas -cinco en liga, una en copa local- vino acompañado del reencuentro millonario con el gol. El tanto del lateral Gonzalo Montiel para el 1-0 ante Argentinos puso fin a 396 minutos sin que el equipo anotara.

River Plate jugará contra Santa Fe en la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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Para el cotejo en El Campín, el monarca de la Sudamericana 2014 sin embargo estará obligado a realizar al menos tres cambios respecto del choque con el Bicho. Montiel quedó al margen por una distensión, mientras que el lateral izquierdo Francisco Ortega y el delantero Lucas Beltrán no podrán viajar por estar fuera de la lista de buena fe de la Sudamericana.

Coudet deberá remendar su defensa para hacer frente a Rodallega y compañía, un escuadrón de camino irregular pero de una combatividad a prueba de fuego. Entre tanto, River terminó al tope de su grupo en la Sudamericana, Santa Fe aterrizó en esta instancia luego de finalizar tercero en su zona en la Copa Libertadores y de superar en los playoffs a Caracas con facilidad (global 5-0).

El factor Hugol

'Los Cardenales', entrenados por el uruguayo Pablo Repetto, no jugaron su partido liguero contra Atlético Nacional previsto para el fin de semana debido a la reprogramación del calendario por el terremoto. Santa Fe cumple una campaña discreta en el campeonato colombiano, en el que está undécimo, con cuatro puntos en tres cotejos. Aunque tiene un juego pendiente, está lejos del líder América de Cali (12).

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Pero el campeón de la Sudamericana 2015 ha mostrado carácter en sus duelos coperos y podría ser el verdugo del Chacho, resistido por los hinchas riverplatenses y cuya gestión difícilmente soportaría una eliminación en esta fase.

Su principal carta es la pólvora de Rodallega, quien a sus 41 años sigue tan afinado como cuando jugó en Inglaterra, Turquía o México.

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"Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo", dijo el delantero, que suma 77 dianas en 174 partidos con la casaca 'albirroja'.

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, celebra la victoria en Copa Sudamericana 2026 AFP

"Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos", vaticinó el capitán, autor de dos de las cinco anotaciones en la serie contra Caracas. El vencedor de la llave chocará en cuartos de final con el ganador del cruce entre Olimpia y Vasco da Gama, que se resolverá el jueves en Asunción después del 0-0 de la ida en Rio de Janeiro.

Santa Fe vs River Plate EN VIVO; hora y dónde ver por TV, octavos de final de la Copa Sudamericana

Santa Fe vs River Plate; primer encuentro por los octavos de final en la Copa Sudamericana Fotografía de: AFP

Así las cosas, el próximo desafío al cual se enfrentará el equipo 'leon' será este miércoles 19 de agosto, en condición de local, frente al equipo argentino River Plate por el primer encuentro de los octavos de final en la Copa Sudamericana. El partido tiene como horario de apertura para Colombia a las 7:30 pm y se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

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