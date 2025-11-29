El golazo de Luis Díaz que enloqueció la narración en el triunfo del Bayern sobre St Pauli

Por la fecha 12 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se vio las caras este sábado con el St. Pauli, uno de los coleros del campeonato, pero que le plantó cara al equipo de Luis Díaz, figura del conjunto bávaro que es líder absoluto en Alemania.

A los seis minutos, el St. Pauli se fue arriba en el marcador por intermedio de Andréas Hountondji. Tras varios intentos fallidos, el Bayern llegó al empate a los 44 minutos gracias a Raphael Guerreiro, quien, tras una asistencia de Luis Díaz, definió de zurda.

En la parte complementaria fue un monólogo del Bayern, que logró darle vuelta al marcador gracias a ‘Lucho’ Díaz, quien, después de un centro desde la derecha de Joshua Kimmich, definió de cabeza para el 2-1. Finalmente, Nicolas Jackson puso el 3-1 definitivo.



Así narraron el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich

Bayern Münih, St. Pauli duvarını 90+3'te yıkıyor! 🤜🤛 pic.twitter.com/1KYO5v9UKi — S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a0r9lY67MT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025