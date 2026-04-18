Jugador de Selección Colombia, en listado que lidera Neymar en el fútbol brasileño

El portal especializado Gato Mestre publicó un llamativo registro sobre los jugadores que más faltas reciben por partido en el fútbol brasileño, tomando como referencia las temporadas 2025 y 2026 del Brasileirao. En ambos casos, el líder es Neymar, figura del Santos, pero dentro del listado también aparecen nombres colombianos que llaman la atención, especialmente por su protagonismo en el juego ofensivo de sus equipos.

En el ranking de 2025, Neymar encabeza la estadística con un promedio de 3,4 faltas recibidas por partido (68 en 20 juegos). Justo detrás aparece Matheus Pereira, del Cruzeiro, con 3,26, seguido por Garro (Corinthians) con 3,16. Más abajo figura Vitor Roque, del Palmeiras, con 2,76, mientras que el colombiano Johan Carbonero, del Internacional y jugador de la Selección Colombia, se destaca con 2,61 faltas recibidas por encuentro (60 en 23 partidos).

Johan Carbonero con Internacional de Brasil AFP

La presencia de Carbonero en este listado no es menor. Su estilo de juego, basado en la velocidad, el uno contra uno y el desequilibrio por las bandas, lo convierte en un futbolista difícil de contener para las defensas rivales, lo que explica la cantidad de infracciones que recibe. En ese mismo ranking también aparecen Breno Bidon (Corinthians) con 2,55, Matheus Bidu (Corinthians) con 2,54, Erick (Vitória) con 2,42, Matheusinho (Vitória) con 2,14 y Dieguinho (Ceará) con 2,09.



Para 2026, Neymar vuelve a liderar el escalafón, esta vez con un promedio aún mayor: 4,4 faltas por partido (22 en 5 encuentros), ratificando su condición como uno de los jugadores más determinantes —y más castigados— del campeonato. Lo sigue nuevamente Matheus Pereira (Cruzeiro) con 4,2, mientras que el colombiano Kevin Viveros, del Athletico, aparece en el tercer lugar con un destacado promedio de 3,73 faltas recibidas por juego (41 en 11 partidos).

Kevin Viveros en Paranaense vs. Santos. Getty Images.

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El caso de Viveros es especialmente interesante. El delantero colombiano ha ganado protagonismo gracias a su potencia física y capacidad para generar peligro constante en el área rival con la camiseta del Paranaense.

El listado de 2026 lo completan Matheus Bidu (Corinthians) con 3,13, Cauan Barros (Vasco) con 3,11, Vitor Roque (Palmeiras) con 3,0, Arthur (Grêmio) con 2,83, Everton Ribeiro (Bahia) con 2,67, Hulk (Atlético-MG) con 2,64 y Breno Bidon (Corinthians) con 2,56.

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Promedio de faltas recibidas - Brasileirao 2025



Jugador Faltas Partidos Promedio Neymar (Santos) 68 20 3,4 Matheus Pereira (Cruzeiro) 111 34 3,26 Garro (Corinthians) 60 19 3,16 Vitor Roque (Palmeiras) 91 33 2,76 Carbonero (Internacional) 60 23 2,61 Breno Bidon (Corinthians) 84 33 2,55 Matheus Bidu (Corinthians) 66 26 2,54 Erick (Vitória) 75 31 2,42 Matheusinho (Vitória) 62 29 2,14 Dieguinho (Ceará) 67 32 2,09

Promedio de faltas recibidas - Brasileirao 2026

