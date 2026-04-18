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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia, en listado que lidera Neymar en el fútbol brasileño

Jugador de Selección Colombia, en listado que lidera Neymar en el fútbol brasileño

La prensa reveló en las últimas horas un revelador registro de 2025 y 2026 del fútbol brasileño. Neymar, a la cabeza, y un futbolista de la Selección Colombia aparece en el top-5.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia.
Jugadores de la Selección Colombia.
Getty Images.

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