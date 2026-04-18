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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de O Gran Camiño 2026, tras la etapa 5: Adam Yates, campeón

Clasificación general de O Gran Camiño 2026, tras la etapa 5: Adam Yates, campeón

Este sábado culminó O Gran Camiño 2026, carrera que dejó como ganador al británico Adam Yates (UAE Team Emirates) y al colombiano Jesús David Peña (Efapel Cycling) muy cerca del top-10.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Adam Yates, campeón de O Gran Camiño 2026.
Adam Yates, campeón de O Gran Camiño 2026.
O Gran Camiño 2026.

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