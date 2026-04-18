Clasificación general de O Gran Camiño 2026, tras la etapa 5: Adam Yates, campeón

El italiano Alessandro Pinarello se impuso este sábado en la última etapa de la prueba ciclista O Gran Camiño, en España en la que el británico Adam Yates consiguió defender el malliot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.

Gorka Sorarrain, Sinuhé Fernández, Diego Uriarte y Santiago Mesa protagonizaron la escapada del día, aunque el equipo Movistar, pensando en un triunfo de Iván Romeo, siempre tuvo controlado a los fugados.

En la segunda ascensión al Alto da Valga, NSN tomó el relevo del equipo telefónico. El ataque de George Bennett dinamitó el grupo de favoritos, fragmentando definitivamente el pelotón. Por delante, los fugados ya asumían que su aventura no duraría mucho más.

A falta de unos 20 kilómetros, los escapados fueron neutralizados. Todo se iba a decidir en la subida final al Monte Santa Trega, a donde los favoritos al triunfo de la general, Yates, Nordhagen y Pinarello, llegaban bien posicionados.



En ese momento, Visma y UAE mostraron su ambición. Los dos equipos querían el triunfo en la última etapa, con Iván Romeo asumiendo un papel secundario. El vallisoletano buscaba su segundo triunfo en la carrera gallega.

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A dos kilómetros de la línea de meta, Yates cambió de ritmo para sentenciar la general. Jørgen Nordhagen, Alessandro Pinarello, Iván Romeo, Abel Balderstone y Jesús Herrado aguantaron la rueda del líder, por lo que el triunfo se decidiría en el esprint, donde el italiano Pinarrelo fue el más rápido.

Clasificación general de O Gran Camiño 2026, tras la etapa 5



Adam Yates — UAE Team Emirates - XRG — 14:40:53 Jørgen Nordhagen — Team Visma | Lease a Bike — 0:32 Alessandro Pinarello — NSN Cycling Team — 0:48 Abel Balderstone — Caja Rural - Seguros RGA — 1:49 Iván Romeo — Movistar Team — 2:19 José Félix Parra — Caja Rural - Seguros RGA — 3:07 Txomin Juaristi — Euskaltel - Euskadi — 3:27 George Bennett — NSN Cycling Team — 3:43 Jesús Herrada — Burgos Burpellet BH — 3:48 Artem Nych — Anicolor / Campicarn — 4:05

13. Jesús David Peña — Efapel Cycling — 4:28