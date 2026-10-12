Deportivo Pasto ya tiene nuevo director técnico; es extranjero y conoce el fútbol colombiano

El Deportivo Pasto confirmó este lunes 12 de octubre la contratación del español Diego Merino Rivera como nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El estratega, de 38 años, llega para reemplazar a René Rosero y Wilson Morelo, quienes estaban al frente del conjunto nariñense como entrenadores encargados desde la salida de Jonathan Risueño.

La institución anunció la vinculación mediante un comunicado oficial, en el que informó que “a partir de la fecha se oficializa la vinculación del nuevo cuerpo técnico que asumirá las riendas del equipo profesional masculino para los próximos retos competitivos”. De esta manera, el cuadro volcánico definió quién liderará su proyecto deportivo para los compromisos que tiene por delante.

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Merino cuenta con experiencia internacional y conoce el fútbol colombiano, pues estuvo al frente de La Equidad. Sin embargo, uno de sus principales antecedentes se encuentra en Venezuela, donde consiguió el título de la Primera División con Carabobo FC en 2024. Además, el entrenador español inició su recorrido profesional en el fútbol formativo del Rayo Vallecano.

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En su presentación, el Deportivo Pasto destacó precisamente su trayectoria y metodología de trabajo. Sobre el nuevo estratega, el club señaló: “Estratega español de 38 años con metodología europea. Cuenta con un importante recorrido profesional donde destaca el título alcanzado con Carabobo FC en la Primera División de Venezuela (2024), así como su paso por el fútbol colombiano al frente de La Equidad”.



🔴🔵🟡 Damos la bienvenida al nuevo cuerpo técnico del Deportivo Pasto, que asume este desafío con compromiso y la ilusión de escribir nuevas páginas en la historia de nuestra institución. pic.twitter.com/XbyfuEFuaT — Deportivo Pasto (@DeporPasto) October 12, 2026

El cuerpo técnico estará integrado también por Fabiany Edson Francia, quien ejercerá como primer asistente técnico. El profesional, de 34 años, posee licencia A de la CONMEBOL y ha trabajado con las selecciones juveniles de Venezuela, además de clubes como Monagas SC, Deportivo La Guaira y Carabobo FC, con participación en torneos continentales.

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Héctor Carrión Mayo será el preparador físico principal. Cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INEF de Madrid, una maestría en preparación física y readaptación de lesiones en el fútbol y más de una década de experiencia en España, Venezuela y Colombia.

Completan el grupo Carlos Rendón, como segundo asistente técnico, y Carlos David Gómez, como segundo preparador físico.