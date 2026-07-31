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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y nueva millonaria oferta rechazada por Galatasaray; era un dineral

Dávinson Sánchez y nueva millonaria oferta rechazada por Galatasaray; era un dineral

Luego de su buen actuación en el Mundial 2026, el colombiano Dávinson Sánchez despertó el interés de grandes equipos, sin embargo, todo parece indicar que continuará en el fútbol turco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images

El futuro de Dávinson Sánchez sigue dando de qué hablar en Europa. Aunque el mercado de fichajes entra en su recta final, el defensor colombiano continuará, por ahora, en el Galatasaray, luego de que el club turco rechazara una importante propuesta económica presentada por el Como de Italia. La información fue revelada por el periodista turco Burak Eren, quien explicó las razones por las que la institución decidió mantener a uno de sus jugadores más importantes.

Según informó el comunicador, "No hemos aceptado la oferta de 27 millones de euros más bonificaciones que llegó desde Como por Davinson Sánchez. La razón es la posibilidad de no poder reemplazar a un jugador de su mismo nivel. Es una decisión acertada". La cifra ofrecida por el conjunto italiano convertía la negociación en una de las más importantes del mercado para el club de Estambul, pero la directiva consideró que perder al colombiano en este momento representaba un riesgo deportivo demasiado alto.

Dávinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia y del Galatasaray.
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Burak Eren también explicó que el momento del mercado fue determinante para tomar esa decisión. En ese sentido, aseguró: "Llegó el mes de agosto. En este momento, nadie te va a dejar ir fácilmente a sus mejores jugadores. Por lo tanto, tú tampoco debes dejar ir fácilmente a tus mejores jugadores". Para el periodista, encontrar un reemplazo de las características de Dávinson Sánchez a estas alturas del periodo de transferencias sería una tarea compleja.

Asimismo, señaló que, si el Galatasaray hubiera contemplado seriamente la posibilidad de vender al colombiano, debía haber iniciado con mayor anticipación la búsqueda de un sustituto. "Si Davinson Sánchez se va, debiste haber tomado medidas mucho antes. Lamentablemente, no lo hiciste", afirmó.

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Otro de los aspectos que destacó fue la postura del propio futbolista. De acuerdo con Burak Eren, "El hecho de que Davinson Sánchez no quiera irse también es un punto a favor. Si se hubiera empeñado en irse, habrías tenido grandes problemas". Esa voluntad de permanecer en el equipo terminó facilitando la decisión de rechazar la millonaria propuesta.

Finalmente, el periodista concluyó que todo este episodio dejó en evidencia la importancia que ha adquirido el colombiano dentro del club. "El resultado de este proceso ha sido comprender el valor de Davinson Sánchez. Durante la temporada se pensaba que 'debería irse', pero ahora la mayoría opina que se quede", señaló.

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El presente de Dávinson respalda esa valoración. Desde su llegada al Galatasaray, el defensor acumula 121 partidos, 10 goles y ha sido una pieza clave en la obtención de títulos locales. A lo largo de su carrera profesional también defendió las camisetas de Atlético Nacional, Jong Ajax, Ajax de Ámsterdam y Tottenham Hotspur, registrando 420 partidos oficiales y 23 goles.

Con la Selección Colombia, el zaguero también se consolidó como uno de los referentes de la última década. Entre categorías juveniles y mayores suma 100 partidos oficiales y cuatro goles, además de participar en Copas América, eliminatorias mundialistas y Copas del Mundo. En el Mundial de 2026 fue uno de los jugadores con mejor presentación de la 'tricolor', combinado que apenas recibió un gol (Uzbekistán) la cual quedó eliminada en octavos de final, tras perder en penaltis con Suiza.

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