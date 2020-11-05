Síguenos en:
Gol Caracol  / Juan José Calero

Juan José Calero

  • Pachuca ficha a Juan José Calero, hijo de Miguel Calero.jpg
    Pachuca, equipo al que vuelve el hijo del fallecido Miguel Calero.
    Foto: @Tuzos.
    Colombianos en el exterior

    Hijo de figura de la Selección Colombia llega al Pachuca tras hacer 15 goles en 14 partidos

    Se trata de un goleador que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, motivo por el que el equipo mexicano puso sus ojos en él para 2026.

  • Juan José Calero
    Juan José Calero, futbolista colombiano.
    Twitter: Mineros de Zacatecas
    Colombianos en el exterior

    Juan José, el hijo de Miguel Calero, dio el salto de México al fútbol europeo

    El atacante jugó en el último tiempo en Mineros Zacatecas de la B del fútbol mexicano, con un buen rendimiento.

  • Juan José Calero
    ceJuan José Calerolebrando gol en Mineros - Foto: @LigaMXExpansion
    @LigaMXExpansion
    Colombianos en el exterior

    El hijo de Miguel Calero es figura de Mineros, en la B de México: marcó dos goles y llueven elogios

    Juan José es delantero y anotó doblete el miércoles pasado en la victoria 5-1 de Mineros sobre Correcaminos. Fue elegido como el mejor del partido.

Lote de ciclistas en el Giro de Italia 2025.
Lote de ciclistas en el Giro de Italia 2025.
Getty Images.
Ciclismo

Se retira verdugo de Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán: campeón de Vuelta y Giro

Este miércoles, a los 33 años, un prestigioso ciclista sorprendió al anunciar su retiro. Se trata de un escalador que supo ganar la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Jhon Durán, en un entrenamiento con el Fenerbahce
Jhon Durán, en un entrenamiento con el Fenerbahce
Foto: X/ @Fenerbahce
Gol Caracol

Jhon Durán tendría nuevo compañero en Fenerbahçe; anuncio inminente de un campeón de Nations League

De acuerdo con información de la prensa europea, un volante que se desempeña actualmente en el fútbol italiano sería nuevo jugador del Fenerbahçe. Pagarían 29 millones de euros por sus servicios.

Yaser Asprilla en acción de juego con el Girona en la Liga de España.
Yaser Asprilla en acción de juego con el Girona en la Liga de España.
Getty
Colombianos en el exterior

A Yaser Asprilla lo busca otro equipo español; sería compañero de jugador de Selección Colombia

El volante Yaser Asprilla tiene un pie fuera del Girona, pero le sobran pretendientes en la Liga de España. Un club quiere ficharlo a través de un préstamo.

Radamel Falcao García dijo que no volvería a jugar en Colombia antes de regresar a Millonarios.jpg
Radamel Falcao García nuevamente de azul, pese a sus palabras
Imagen: Millonarios.
Fútbol Colombiano

“No vuelvo a jugar nunca en Colombia”; recuerdan frase de Falcao, que retornó a Millonarios

El sorpresivo regreso del ‘Tigre’ al equipo azul de Bogotá para 2026 dio pie para que salieran a flote las palabras con las que se despidió de ese mismo club en 2025.

Selección Colombia femenina, en un partido de la Liga de Naciones femenina
Selección Colombia femenina, en un partido de la Liga de Naciones femenina
AFP
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina disputará la SheBelieves Cup 2026; rivales, horarios y fechas

Este miércoles, la federación colombiana de fútbol anunció que la 'tricolor' femenina viajará a Estados Unidos a disputar la SheBelieves Cup. ¡Entérese de todos los detalles!

Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid en el clásico por Liga F frente a Barcelona.
Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid en el clásico por Liga F frente a Barcelona.
Getty
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo y Real Madrid tiene duro reto; enfrentarán al Barcelona en la Copa de la Reina

Este miércoles se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, dejando como partido atractivo en clásico entre Real Madrid y Barcelona. ¡Linda Caicedo, a brillar!

Bayern Múnich, celebrando un gol contra Pafos
Bayern Múnich, celebrando un gol contra Pafos
Foto: X/ @FCBayern
Gol Caracol

Luis Díaz seguirá bien acompañado en el Bayern Múnich; dos figuras renovarían contrato

El equipo bávaro habría llegado a un acuerdo con dos fichas clave para prolongar su vínculo por varios años más, según reportes de la prensa europea. ¡Vea de quiénes se trata!

Radamel Falcao García, llegó a Millonarios con la frase 'The last dance' .jpg
Radamel Falcao García, presentado en Millonarios con la frase 'The last dance'.
Foto: @falcao.
Fútbol Colombiano

¿Por qué Millonarios presentó a Falcao García con la frase ‘The last dance’; hubo copia?

El ‘Tigre’ volvió al equipo azul de Bogotá en medio de una particular campaña de expectativa en la que se utilizó un lema en inglés que más de uno ya conocía.

El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
AFP.
Gol Caracol

Nuevo partido de leyendas Real Madrid vs. Barcelona: jugarán en México

Este miércoles, el mexicano Rafael Márquez y los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes anunciaron un partido de leyendas que se llevará a cabo en marzo de 2026.

Falcao García, delantero colombiano, en su paso por Millonarios, equipo del que es hincha
Falcao García, delantero colombiano, en su paso por Millonarios, equipo del que es hincha
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

¿Falcao García jugará con Millonarios frente a River Plate y Boca Juniors?

La prensa argentina puso la lupa sobre el fichaje de Falcao García en Millonarios y las posibilidades estar presente en los encuentros de pretemporada contra 'millonarios' y 'xeneizes'.

