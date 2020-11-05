Gol Caracol Juan José Calero
Juan José Calero
-
Hijo de figura de la Selección Colombia llega al Pachuca tras hacer 15 goles en 14 partidos
Se trata de un goleador que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, motivo por el que el equipo mexicano puso sus ojos en él para 2026.
-
Juan José, el hijo de Miguel Calero, dio el salto de México al fútbol europeo
El atacante jugó en el último tiempo en Mineros Zacatecas de la B del fútbol mexicano, con un buen rendimiento.
-
El hijo de Miguel Calero es figura de Mineros, en la B de México: marcó dos goles y llueven elogios
Juan José es delantero y anotó doblete el miércoles pasado en la victoria 5-1 de Mineros sobre Correcaminos. Fue elegido como el mejor del partido.