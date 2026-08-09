Impactante lesión de Jordan Barrera con Botafogo; su rostro lo dijo todo

Una de las imágenes que dejó el fútbol brasileño este fin de semana fue el de la impactante lesión de Jordan Barrera. El joven jugador colombiano no pudo continuar en el duelo que Botafogo empató a un gol contra Fluminense, el sábado anterior, por el Brasileirao.

Y es el exJunior de Barranquilla abandonó el campo de juego del Nilton Santos llorando y en camilla. Todo sucedió en el minuto 38 de la parte complementaria.

¿Cómo se lesionó Jordan Barrera en Botafogo vs. Fluminense?

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El lamentable suceso de la lesión del oriundo de Soledad (Atlántico) se presentó cuando el mediocampista, de 20 años, recibió un pase en el área, pero mientras corría para hacerse con el balón, se torció el pie izquierdo. Inmediatamente, Barrera Herrera se tiró al césped con cara de dolor, agarrándose la parte afectada.



Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, en un partido del Brasileirao Getty Images

Sus compañeros en Botafogo pidieron la asistencia médica para el 'cafetero', que no pudo continuar en el juego del Brasileirao, saliendo en camilla.

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Lo cierto es que tras el partido, desde el Botafogo precisaron que "el atleta Jordan Barrera será trasladado al hospital para someterse a los primeros exámenes de su tobillo izquierdo. El departamento médico del club lo está monitoreando de cerca"

Ahora, sólo queda esperar un parte médico oficial por parte del club para conocer el alcance de la lesión de Jordan Barrera y el tiempo de incapacidad.

Vea acá la lesión de Jordan Barrera en Botafogo vs. Fluminense:

🚨🚨🚨 Horrible lesión de Jordan Barrera hoy en el partido de Botafogo ante Fluminense… pic.twitter.com/FxGsRofPPi — DlaRans (@DlaRans_) August 9, 2026