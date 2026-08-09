Partidos EN VIVO HOY 9 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo 9 de agosto, la agenda futbolera muestra partidazos como el América vs. Nacional en la Liga BetPlay II-2026, grandes juegos en la Liga de Argentina y en Brasil. Además, de amistosos internacionales y fútbol femenino en Colombia.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Últimas noticias
Últimas noticias
Publicidad
Partidos EN VIVO HOY, domingo 9 de agosto del 2026:
|Partido
|Hora
|Competición
|Transmisión
|Sparta Rotterdam vs. Feyenoord
|5:15 a.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Manchester City vs. Atlético Madrid
|6:00 a.m.
|Amistoso
|Disney+ Premium, ESPN
|PEC Zwolle vs. Ajax
|7:30 a.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Arsenal vs Borussia Dortmund
|8:00 a.m.
|Amistoso
|Disney+ Premium, ESPN
|Liverpool vs. AS Monaco
|8:30 a.m.
|Amistoso
|Claro Sports YouTube, Pluto TV
|Mansfield Town vs. Sheffield United
|10:00 a.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|San Lorenzo vs. CA Huracán
|1:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Palmeiras vs. Internacional
|2:00 p.m.
|Serie A Brasil
|Fanatiz, Win
|Seattle Sounders vs. Querétaro
|2:30 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Internacional FC Palmira Femenino vs. Junior Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Win YouTube
|Santa Fe Femenino vs. Fortaleza Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Señal Colombia
|Inter Bogotá Femenino vs. Real Santander Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Win YouTube
|Bucaramanga Femenino vs. Once Caldas Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Win YouTube
|Medellín Femenino vs. América de Cali Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Win Youtube
|Deportivo Cali Femenino vs. Millonarios Femenino
|3:00 p.m.
|Liga Femenina
|Win YouTube
|Defensa y Justicia vs. Newell´s Old Boys
|3:45 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Gimnasia La Plata vs. Barracas Central
|3:45 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Alianza vs. Bucaramanga
|4:05 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Santos vs. Atlético Paranaense
|4:30 p.m.
|Serie A Brasil
|Fanatiz, Win Play
|Jaguares FC vs. Once Caldas
|6:10 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Argentinos Juniors vs. Racing Avellaneda
|6:15 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Cruz Azul vs. New York City
|6:30 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Philadelphia Union vs. Necaxa
|6:30 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Nashville SC vs. Atlético San Luis
|7:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Chicago Fire vs. Santos Laguna
|7:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|Austin FC vs. Puebla
|8:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|América de Cali vs. Atlético Nacional
|8:15 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|San Diego FC vs. Tijuana
|9:00 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
|América vs. Portland Timbers
|9:15 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.