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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 9 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 9 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 9 de agosto, con clásico América vs. Nacional en la Liga BetPlay II, amistosos internacionales, Liga de Argentina y Brasileirao. ¡Prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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América de Cali recibe a Atlético Nacional en juego destacado de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali recibe a Atlético Nacional en juego destacado de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Este domingo 9 de agosto, la agenda futbolera muestra partidazos como el América vs. Nacional en la Liga BetPlay II-2026, grandes juegos en la Liga de Argentina y en Brasil. Además, de amistosos internacionales y fútbol femenino en Colombia.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, domingo 9 de agosto del 2026:

PartidoHoraCompeticiónTransmisión
Sparta Rotterdam vs. Feyenoord5:15 a.m.EredivisieDisney+ Premium
Manchester City vs. Atlético Madrid6:00 a.m.AmistosoDisney+ Premium, ESPN
PEC Zwolle vs. Ajax7:30 a.m.EredivisieDisney+ Premium
Arsenal vs Borussia Dortmund8:00 a.m.AmistosoDisney+ Premium, ESPN
Liverpool vs. AS Monaco8:30 a.m.AmistosoClaro Sports YouTube, Pluto TV
Mansfield Town vs. Sheffield United10:00 a.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
San Lorenzo vs. CA Huracán1:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Palmeiras vs. Internacional2:00 p.m.Serie A BrasilFanatiz, Win
Seattle Sounders vs. Querétaro2:30 p.m.Leagues CupApple TV
Internacional FC Palmira Femenino vs. Junior Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaWin YouTube
Santa Fe Femenino vs. Fortaleza Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaSeñal Colombia
Inter Bogotá Femenino vs. Real Santander Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaWin YouTube
Bucaramanga Femenino vs. Once Caldas Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaWin YouTube
Medellín Femenino vs. América de Cali Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaWin Youtube
Deportivo Cali Femenino vs. Millonarios Femenino3:00 p.m.Liga FemeninaWin YouTube
Defensa y Justicia vs. Newell´s Old Boys3:45 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Gimnasia La Plata vs. Barracas Central3:45 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
Alianza vs. Bucaramanga4:05 p.m.Liga BetplayWin
Santos vs. Atlético Paranaense4:30 p.m.Serie A BrasilFanatiz, Win Play
Jaguares FC vs. Once Caldas6:10 p.m.Liga BetplayWin
Argentinos Juniors vs. Racing Avellaneda6:15 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
Cruz Azul vs. New York City6:30 p.m.Leagues CupApple TV
Philadelphia Union vs. Necaxa6:30 p.m.Leagues CupApple TV
Nashville SC vs. Atlético San Luis7:00 p.m.Leagues CupApple TV
Chicago Fire vs. Santos Laguna7:00 p.m.Leagues CupApple TV
Austin FC vs. Puebla8:00 p.m.Leagues CupApple TV
América de Cali vs. Atlético Nacional8:15 p.m.Liga BetplayWin
San Diego FC vs. Tijuana9:00 p.m.Leagues CupApple TV
América vs. Portland Timbers9:15 p.m.Leagues CupApple TV

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