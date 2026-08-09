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Gol Caracol  / Dolor en Rosario: Lionel Messi despidió a su padre en una ceremonia privada

Dolor en Rosario: Lionel Messi despidió a su padre en una ceremonia privada

Lionel Messi y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. La solemnidad se realizó este domingo en un centemerio en Rosario.

Por: EFE
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Lionel Messi le dio el último adiós a su padre Jorge, quien falleció a los 68 años.
Lionel Messi le dio el último adiós a su padre Jorge, quien falleció a los 68 años.
Fotos: AFP

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe), en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.

El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.

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Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro: "Fuerza Leo, te amamos", decía uno de ellos sobre la verja de El Prado.

Lionel Messi llegando a Rosario para el funeral de su padre, Jorge, quien murió a los 68 años.
Lionel Messi llegando a Rosario para el funeral de su padre, Jorge, quien murió a los 68 años.
Fotos: AFP

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El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, saludó a la familia Messi por su pérdida y aclaró que el Gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós.

Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, y los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.

Abanderado Grandoli, club de barrio en el que Lionel Messi aprendió a jugar al fútbol en Rosario, publicó el sábado en sus redes sociales una vieja foto del ídolo argentino, su padre y otros niños en típica formación de equipo junto a un sentido texto: "Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial".

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El mensaje de la institución en la que Messi comenzó a jugar a los 4 años agregó: "Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia".

Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad.

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