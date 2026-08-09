Vuelve la Copa Libertadores con los octavos de final; Tolima, a defender la 'bandera'

La edición 67 de la Copa Libertadores regresa tras una pausa por el Mundial con unos octavos de final en los que siete clubes campeones y nueve aspirantes ambiciosos de levantar su primer trofeo tratarán de hacerse un espacio en la próxima fase. Deportes Tolima es el único colombiano en carrera.

Fluminense, Estudiantes de La Plata, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Liga de Quito y Corinthians lucharán junto a Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Deportes Tolima, Independiente del Valle, Platense, Coquimbo Unido, Cerro Porteño, Mirassol y Rosario Central por el paso a los cuartos de final, con la mira puesta en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Después de 126 partidos desde las rondas primarias de eliminación, en los que se anotaron 276 goles para un promedio de 2,19 por encuentro, la Copa Libertadores llega a una fase en la que los brasileños, con cinco representantes, vuelven a mostrarse como los grandes opcionados a llevarse de nuevo el máximo trofeo del fútbol sudamericano.

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Debutantes con buen pie

En la Copa Libertadores 2026 se ha dado la particularidad de que tres equipos debutantes han llegado a una etapa tan avanzada como los octavos de final.

El de mejor desempeño de ellos es el Independiente Rivadavia que, de la mano de Alfredo Berti en la banca y con un Álex Arce imparable de cara a las redes contrarias (es el máximo goleador del torneo con ocho tantos), lideró con autoridad el grupo C con 16 puntos, ocho por encima de Fluminense, su rival en la próxima fase.

Sebastián Villa, futbolista de Independiente Rivadavia - Foto: AFP

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Otra de las figuras del equipo mendocino en lo que va corrido del torneo fue el colombiano Sebastián Villa, quien anotó tres goles en la etapa de grupos, pero, en medio del parón por el Mundial, el extremo regresó a las filas del Boca Juniors, luego de haber jugado en el 'xeneize' entre 2018 y 2023.

La otra revelación argentina es Platense, que pasó a los octavos de final como segundo del grupo E, por detrás de Corinthians.

El 'calamar', como es conocido el club argentino en el que se formó David Trezeguet, basa su fortaleza en el colectivo, en el que sobresalen jugadores como el centrocampista Franco Zapiola (autor de los dos goles de su equipo en la victoria 0-2 contra el 'timao' en el último partido de la fase de grupos en Sao Paulo), el delantero Guido Mainero y el zaguero Ignacio Vásquez.

Curiosamente, Platense hizo un viraje: tras un mal comienzo en el Clausura 2026, decidió dar por terminado su vínculo con el técnico Walter Zunino y lo reemplazó con Martín Palermo, quien ya lo había dirigido en 2023.

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El Mirassol, que en una extraordinaria campaña conquistó el cuarto lugar del Brasileirao en 2025, ha demostrado en esta Copa que no es ave de un solo verano y logró avanzar hasta octavos tras empatar en doce puntos con la Liga de Quito en el grupo G.

El técnico Rafael Guanaes, responsable principal de esta gran andadura del ‘Leao Caipira’ (‘León Campesino’) del interior del estado de Sao Paulo, confía mucho en jugadores como el creativo Shaylon, el centrocampista Alesson y el delantero paraguayo Antonio Galeano.

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en Copa Libertadores. Foto: AFP

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Poder goleador

Si hablamos de poderío ofensivo ante las redes contrarias, tenemos que referirnos al paraguayo Alex Arce, autor de ocho de los quince goles del Independiente Rivadavia en lo que va del torneo.

Seis de esos ocho tantos se los endosó al Deportivo La Guaira venezolano. La primera tripleta fue el 30 de abril en la goleada 4-1 en Mendoza y la segunda fue en el 2-4 el 21 de mayo en Caracas.

A dos goles está su compatriota Carlos González Espínola, delantero del Independiente del Valle ecuatoriano, y con cuatro tantos los miran desde abajo Bruno Henrique Pinto, del Flamengo, y Matheus Pereira, del Cruzeiro.

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Partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores:

11 de agosto



Fluminense (BRA) - Independiente Rivadavia (ARG)

Estudiantes (ARG) - Universidad Católica (CHI)

Deportes Tolima (COL) - Independiente del Valle (ECU)

12 de agosto



Platense (ARG) - Coquimbo Unido (CHI)

Palmeiras (BRA) - Cerro Porteño (ARG)

Cruzeiro (BRA) - Flamengo (BRA)

13 de agosto

