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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero "fue responsable del resultado" en Boca Juniors vs Vélez; implacables con él

Álvaro Montero "fue responsable del resultado" en Boca Juniors vs Vélez; implacables con él

El arquero guajiro volvió a ser señalado tras la igualdad de Boca Juniors contra Vélez Sarsfield, en partido del fútbol argentino. ¡Así resumieron la actuación de Álvaro Montero!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: Getty Imágenes

Álvaro Montero volvió a ser señalado en el sur del continente, siendo el motivo su actuación bajo los tres palos en el empate a un gol de Boca Juniors frente a Vélez Sarsfield, el exequipo del arquero guajiro, el sábado anterior.

Al internacional con la Selección Colombia le 'echaron la culpa' por el tanto de tire libre anotado por Diego Valdés, al minuto 12, y que le dio la ventaja parcial al 'fortín', indicando que Montero Perales armó mal la barrera porque sólo colocó dos jugadores, y luego tras el cobro, tuvo una floja respuesta. Aunque tuvo luego un par de buenas atajadas, en la prensa argentina no le perdonaron ese error.

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"Autor del primer y único gol de Vélez. Mejoró con el correr del partido, pero es responsable negativamente del resultado", esa fue la reseña que se leyó en la página web del medio 'TyC' Sports', el cual le añadió un cuatro de calificación.

Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Boca Juniors.

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Por su parte, en el diario 'Olé' escribieron lo siguiente de la actuación del exMillonarios en la cancha del Estadio Tomás Adolfo Ducó.

"Primero armó mal la barrera en un tiro libre (puso sólo dos hombres); después dio un pasito a la derecha esperando el centro y se la clavaron en el primer palo, su palo. Luego sí fue bien abajo en un mano a mano", denotaron. Su calificación fue un cinco.

¿Cómo quedó Boca Juniors en el torneo argentino?

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Con la igualdad a un gol, el 'azul y oro' llegó a cinco unidades, con apenas un triunfo en cuatro juegos, y se ubica sexto en el grupo A, que es liderado por Vélez con 10 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors, que tiene en sus filas a Álvaro Montero y Sebastián Villa?

El próximo objetivo del 'xeneize' será la Copa Sudamericana, certamen donde el día martes 11 de agosto recibirá al Deportivo Recoleta de Paraguay, en partido de ida por los octavos de final. El horario pactado para este juego de la 'otra mitad de la gloria' es de las 5:00 de la tarde, en Colombia.

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