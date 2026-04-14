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Gol Caracol  / Kylian Mbappé vuelve a enfrentar a su mayor 'pesadilla' en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Kylian Mbappé vuelve a enfrentar a su mayor 'pesadilla' en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Partido clave en Champions League, en el Allianz Arena, donde se definirá un clasificado a semifinales y Kylian Mbappé espera romper una 'maldición'.

Por: AFP
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Manuel Neuer y Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
AFP

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