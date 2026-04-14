Kylian Mbappé vuelve a enfrentar a su mayor 'pesadilla' en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Decisivo en la victoria del Bayern en Madrid hace una semana (2-1) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Manuel Neuer ha demostrado que, a sus 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta. "A los 40 años uno sigue siendo joven", bromeaba su entrenador, el belga Vincent Kompany, cuando se acercaba el cumpleaños de Manuel Neuer, el pasado 27 de marzo, que también entró en la cuarentena unos días después (10 de abril).

El pasado martes, en el estadio Santiago Bernabéu y frente a Kylian Mbappé y Vinícius Junior, el 'Muro', uno de los apodos de Neuer, sacó todo el repertorio de paradas típicas que han forjado su leyenda. Se mostró veloz a ras de suelo para bloquear los disparos de Mbappé, y se mantuvo en pie hasta el último momento en sus duelos, especialmente frente al brasileño. Incluso en varias ocasiones se aventuró fuera de su área con total determinación, una de sus señas de identidad, y sólo concedió el gol cuando su equipo ya estaba dominando por 2-0.

Superhéroe

Como ante el Real Madrid, que siempre da su mejor nivel en Liga de Campeones incluso cuando no marcha bien, Manuel Neuer es capaz de ponerse la capa de superhéroe para salvar a su equipo o mantenerlo con vida. Durante casi dos décadas, primero en el Schalke 04 y después en el Bayern (desde 2011), desempeñó el papel de último bastión frente a los mejores delanteros, cuando la presión empieza a sentirse con fuerza y hay que demostrar sangre fría.

"Para mí, es el mejor de la historia. Es el único portero al que realmente es agradable ver jugar como espectador. Normalmente, solo tenemos esa sensación con un jugador de campo. Pero en el caso de Manu, lo que hace es tan bonito de ver", declaró el exinternacional alemán Toni Kroos en el pódcast que presenta junto a su hermano Felix.



"Sigue teniendo un estilo propio como portero. Es el único que cuenta con eso, en su manera de moverse, de jugar rápido, de sacar con el pie, de iniciar el juego en general", añadió el campeón del mundo de 2014 junto a Neuer y excompañero del guardameta en Múnich.

Manuel Neuer; arquero del Bayer Múnich AFP

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Prórroga

Bajo contrato con el Bayern hasta el 30 de junio, el nativo de Gelsenkirchen (oeste de Alemania) aún no ha tomado una decisión sobre una posible ampliación. Retirado de la selección alemana desde la Eurocopa 2024, ha explicado a menudo que tendrá en cuenta varios factores para tomar su decisión, en particular su estado físico, tras perderse todo el tramo final de la pasada temporada por una una rotura muscular en el gemelo derecho.

También sufrió un desgarro en el gemelo derecho que la hizo perderse varios partidos en febrero y marzo, pero será el rendimiento en los meses decisivos de abril y mayo lo que pese más en su decisión. "Me encanta jugar con este equipo y trabajar con este cuerpo técnico. Es importante ver qué dinámica hay en el equipo. Todo es posible", declaró la semana pasada tras el partido en Madrid. Con 40 años, a Neuer aún le quedan algunos hitos por alcanzar: en sus nueve enfrentamientos anteriores contra los blancos, el portero siempre encajó al menos un gol.

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Dejar por primera vez su arco a cero contra el Real Madrid sería sinónimo de clasificación del Bayern para las semifinales de la Champions, por 22ª ocasión en su historia, sólo por detrás de las 33 del equipo madrileño, la gran referencia en esta competición.