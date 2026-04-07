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Gol Caracol  / Barcelona teme por la continuidad de una figura; "sé qué quiero para la próxima temporada"

Barcelona teme por la continuidad de una figura; "sé qué quiero para la próxima temporada"

Cuando el final de la temporada se acerca y, por ende, el mercado de pases también, llegaron importantes noticias sobre el futuro de un jugador del Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Alineación titular del Fútbol Club Barcelona en un partido de La Liga de España
Alineación titular del Fútbol Club Barcelona en un partido de La Liga de España
Getty Images

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