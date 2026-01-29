Jugadora de Selección Colombia femenina y la clave para brillar en una de las ligas más competitivas

Marcela Restrepo, centrocampista del Monterrey y de la Selección Colombia femenina, afirmó este jueves 29 de enero que la llegada de la entrenadora francesa Amandine Miquel potenció el nivel del equipo que marcha invicto en el Clausura 2026.

"Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar. A ella le gusta mucho ese tipo de fútbol. A diferencia de otros torneos, hoy quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido", afirmó la seleccionada colombiana.

Restrepo, quien juega con 'Rayadas' desde el Apertura 2024, torneo en el que ayudó a obtener el título, dijo que el mérito de que el equipo marche en el grupo de comando del Clausura 2026, junto con América, Pumas y Guadalajara, todos con 13 unidades, es de Amandine Miquel y sus colaboradores.

Marcela Restrepo en uno de los partidos de las 'rayadas' de Monterrey. X de @Rayadas

"Hemos mejorado luego de una temporada difícil gracias a este nuevo cuerpo técnico al que nos hemos adaptado muy rápido y por el cual estamos ahí arriba en la tabla", reconoció.



Para la nacida en Risaralda hace 30 años, entre las principales cualidades de Amandine están su apertura a las opiniones y su alta exigencia, lo que ha llevado al plantel a corregir de manera inmediata los defectos mostrados en el campo.

"Ella siempre está abierta al diálogo para transmitirnos lo que quiere, le gusta hacernos observaciones precisas para mejorar; es muy exigente, seria y muy rápida, eso te mantiene muy activa y despierta dentro del campo", subrayó.

La centrocampista aceptó que lo más complicado será mantener esa exigencia al máximo para volver a ser una de las contendientes al título.

"Si queremos mantenernos en los primeros puestos debemos tener una alta intensidad de manera constante. Sabemos que siempre habrá un bache, pero incluso esos momentos sirven para corregir y enmendar los errores. Todas nos sentimos con gran ánimo para apoyar y trascender", concluyó.

En la sexta jornada del torneo de Clausura, el Monterrey visitará al Santos Laguna el próximo lunes.