Marino Hinestroza; "quiero hacer historia en Vasco y poder estar en la nómina de Selección Colombia"

Marino Hinestroza concedió sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Vasco da Gama. El extremo caleño habló sin rodeos sobre la huella que quiere dejar en el 'gigante de la colina. No sólo destapó sus aspiraciones en el fútbol de Brasil, sino que dejó muy claro que no espera cambiar su forma de ser, su personalidad dentro del campo de juego, esa que la ha llevado a ser lo que es hoy en día.

Además, el exAtlético Nacional sostuvo que recibió otras ofertas del balompié de la samba, pero que cuando lo llamaron desde el Vasco no lo pensó dos veces. También dejó palabras del caso Boca Juniors y lo importante que es encontrar compatriotas en el mismo plantel.

"No tengo que cambiar nada. Si cambio, dejaré de hacer lo que me trajo hasta aquí. Mejoraré, eso es en el campo. Fuera del campo, soy muy buena persona, me gusta compartir con la gente. Pero en el campo, es mi personalidad, seguiré haciendo lo que me trajo hasta ahora", dijo de entrada en su charla con los medios.

Marino Hinestroza, nuevo jugador de Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama

Hinestroza Angulo lucirá la camiseta número 18 en su nuevo equipo, escuadra que pagó alrededor de cinco millones de dólares por sus servicios deportivos.



"Recibí varias ofertas de equipos de aquí. Creo que la primera fue del Botafogo y la segunda del Internacional. La tercera fue del Vasco. Hablé bastante con Admar en julio. Vine porque sentí que el Vasco era el equipo que más me quería para jugar, eso marca la diferencia. Ningún equipo de Brasil me dijo que me quisiera, que les gustara. Solo el Vasco", afirmó el colombiano de 23 años.

En el Vasco da Gama, Marino compartirá vestuario con Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez. Marino reconoció que es fundamental tener a gente conocida cerca, y por supuesto, para la adaptación es importante saber el idioma del país.

"Primero que nada, creo que es genial tener gente de mi país. Es importante tener buenas relaciones fuera de la cancha, sentirse bien y compartir. Es parte de ser deportista. Fuera de la cancha, me hace muy bien. He jugado en el extranjero y también había colombianos allí, y lo sentí con fuerza fuera de la cancha. Dentro de la cancha también es bueno porque los colombianos nos apoyamos mucho. Quiero ganar y ellos también. El idioma también es importante para ayudarlos, ya que hablo un poco más", añadió.

Por último, habló de la razón por el cual llegó a fichar por el Vasco da Gama, dejando claro que quiere triunfar y con ello poder ganarse un lugar en la nómina de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

"Mi motivación aquí es el tiempo que el equipo lleva sin ganar un campeonato. Es una gran motivación porque quiero crear una hermosa historia con este equipo. Primero, tenemos que centrarnos en lo que está pasando aquí, hacer un buen trabajo, marcar goles, dar asistencias y llevar al equipo a los primeros puestos para poder clasificar a la selección nacional. Ahora mismo, mi mente está en el Vasco. Luego, miraremos a la selección nacional si surge la oportunidad", complementó.



¿Por qué no llegó a Boca Juniors?

"Nunca me sentí frustrado por venir aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Fui el primero en tomar la decisión, quiero que quede muy claro. Vine porque el Vasco era el equipo que más quería que jugara. La decisión de Diniz fue muy clara. No necesité hablar mucho; solo fueron 20 minutos y ya quería firmar. No había hablado con el entrenador de ningún otro club, solo con Diniz. Eso fue muy importante", concluyó Marino, quien espera debutar pronto con la camiseta de su nuevo club, aunque sabe la decisión la tiene su entrenador.