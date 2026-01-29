Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cuándo volverá a jugar Carlos Bacca con Junior; ¿se viene el tridente con 'Teo' y Muriel?

Cuándo volverá a jugar Carlos Bacca con Junior; ¿se viene el tridente con 'Teo' y Muriel?

El Junior de Barranquilla empezó el 2026 con altibajos, pero en su nómina hay grandes futbolistas que pueden brindarle éxitos. Como lo son Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, figuras del Junior de Barranquilla.
Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, figuras del Junior de Barranquilla.
Archivo Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad