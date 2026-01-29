Cuándo volverá a jugar Carlos Bacca con Junior; ¿se viene el tridente con 'Teo' y Muriel?

Junior de Barranquilla tiene un 2026 lleno de retos y eso lo sabe a la perfección Alfredo Arias. No comenzó como hubiese querido tras perder el título de la Superliga contra Santa Fe, pero aún queda mucho camino por delante y tiene un plantel lleno de estrellas para consolidar sus ideas. Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, y ahora Luis Fernando Muriel, son la carta de presentación del 'tiburón' en el frente de ataque, y el DT uruguayo, espera sacar lo mejor de este tridente en beneficio del equipo.

Bacca Ahumada ya trabaja en cancha, no con el grupo, tras superar la lesión en el tendón de Aquiles en su pierna derecha el pasado junio del 2025. Muriel Fruto ha ido poco a poco, mientras que 'Teo' es revulsivo no sólo en el campo de juego, sino a su vez fuera de este. Los hinchas del Junior sueñan con verlos juntos en el campo de juego muy pronto; Arias también espera lo mismo.

El timonel uruguayo habló en las últimas horas sobre estos tres referentes del 'rojiblanco' y contó para cuándo sería la vuelta a los terrenos del eterno número '70', que de paso renovó su vinculación con la escuadra atlanticense.

Carlos Bacca, dispuesto a seguir en Junior de Barranquilla. Foto: @goleador70.

"En los trabajos está adelantado Bacca. Ya trabaja en cancha, no con el grupo, trabaja solo con los que ya lo ponen a trabajar en una superficie que va a ser común de él que es en pasto, con una pelota, haciendo los ejercicios dinámicos que le va a exigir el fútbol, pero todavía no en su exigencia mayor. No sé cuándo va a estar Bacca, pero ojalá que esté cuanto antes porque vamos a tener otro jugador más que es muy importante de ver", afirmó Arias en charla con el periódico 'El Heraldo'.



Y por supuesto, la pregunta del millón no faltó. Sobre la posibilidad de ver pronto al tridente: Bacca, Teófilo Gutiérrez y Muriel. Alfredo Arias no dudó en que quiere verlos en cancha, pero que también debe ver otros aspectos.

"Hay una gran posibilidad porque juegan en Junior. Están entrenando acá, se están recuperando los tres, uno físicamente, el otro de una lesión. Posibilidad hay. ¿Cómo voy a adivinar yo el futuro? Imagínate cómo. Por más que en el deseo mío también es el de verlos en cancha, yo tengo que ver también si están en su forma y si nos van a rendir para estar en la cancha. El fútbol tiene esas cosas. Yo a veces me gusta ver un jugador y digo jugador bárbaro, cómo juega, pero también después a ver cuándo vamos a dar un ejemplo que no roce a lo local. Mi función, la de técnico, es decir bueno, nos dará para ganar. Si nos da para ganar, no tenga ninguna duda que yo soy el primero en ponerlo a los tres. Ahora, si yo veo que nos va a llevar más a perder, no. Queremos ver a los mejores en cancha, pero los mejores tienen que estar en las condiciones adecuadas para que el equipo gane. Y ojalá que 'Teo', Bacca y Muriel estén bien para que yo los pueda poner. Sin ninguna duda que los voy a poner", agregó.