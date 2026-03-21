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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier volvió a jugar con Cruz Azul después de cuatro meses: 1-1 con Mazatlán en Liga MX

Kevin Mier volvió a jugar con Cruz Azul después de cuatro meses: 1-1 con Mazatlán en Liga MX

Cruz Azul no paso del empate en su visita a Mazatlán, pero con la gran noticia del regreso del colombiano Kevin Mier al arco. El arquero venía jugando con la escuadra juvenil.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Kevin Mier en Mazatlán vs. Cruz Azul.
Kevin Mier en Mazatlán vs. Cruz Azul.
Getty Images.

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