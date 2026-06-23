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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026, tras Jordania 1-2 Argelia

Así quedó la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026, tras Jordania 1-2 Argelia

Después del triunfo a primera hora de Argentina contra Austria; el cuadro argelino venció a Jordania, con remontada incluida, para seguir con 'vida' en el grupo.

Por: AFP
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Argelia venció a Jordania y la eliminó del Mundial 2026.
Argelia venció a Jordania y la eliminó del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Argelia reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Jordania este lunes, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Norteamérica 2026, un resultado que dejó a la Argentina de Messi como ganadora de la llave, ya clasificada a los dieciseisavos de final.

Tras comenzar perdiendo ante los jordanos, debutantes históricos en la máxima cita del fútbol, con un gol de Nizar Al Rashdan a los 36 minutos, los Zorros del Desierto le dieron la vuelta al marcador en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, con los tantos de Nadhir Benbouali en el 69' y Amine Gouiri en el 82'.

Jaminton Campaz, actual jugador de la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
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Luis Díaz y James Rodríguez en duelo con la Selección Colombia.
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Tutela en contra de James Rodríguez y Luis Díaz, mientras están con Selección Colombia en el Mundial

Argelia se jugará la clasificación en la tercera y última fecha, el sábado, ante Austria, con ambos combinados igualados a tres puntos, mientras que la Albiceleste, campeona del mundo y líder con seis unidades, se medirá a Jordania, ya eliminada.

El seleccionado africano terminó imponiendo su mayor peso ofensivo tras un partido que cambió de rumbo en la segunda mitad.

Los argelinos fueron más incisivos desde el arranque, generando las primeras ocasiones claras con Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva.

Acción de juego en el duelo entre Argelia vs. Jordania, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Argelia vs. Jordania, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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Sin embargo, Jordania golpeó primero con un tanto que modificó el guión del encuentro y obligó a los Zorros del Desierto a asumir el control y buscar la reacción.

En la reanudación, Jordania se replegó y cedió terreno, apostando por transiciones rápidas.

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Argelia creció con los cambios de Vladimir Petkovic y terminó construyendo la remontada a balón parado, con goles de Benbouali y Gouiri.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo J:

Pos.EquipoPJGDPTS
1Argentina2+56
2Austria203
3Argelia2-23
4Jordania2-30
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