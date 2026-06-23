Argelia le dio la vuelta y, con un justo triunfo 1-2, eliminó a Jordania del Mundial 2026

rece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J, que tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en el Levi's Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara entró entonces en un estadio de nerviosismo.



Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

Argelia venció a Jordania y la eliminó del Mundial 2026. Foto: AFP.

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El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas u buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania.

Así llegó la remontada.

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La última jornada se jugará el 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

Alineaciones:

Jordania: Yazeed Moien Abdulaila - Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid 90+2) - Ehsan Hadad (cap), Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Mohannad Abu Taha (Mohamed Abou Hashish 85) - Mahmoud Mardi (Odeh Al Fakhouri 76), Musa Tamari (Aly Azaiza 85), Ali Iyad Ali Olwan (Mohammad Abu Zrayq 90+2). DT: Jamal Sellami.

Argelia: Luca Zidane - Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Rayan Aït-Nouri (Jaouen Hadja 86) - Hitcham Boudaoui (Nadhir Benbouali 46), Ramiz Zerrouki (Nabil Bentaleb 46) - Ibrahim Maza - Riyad Mahrez (cap) (Anis Hadj-Moussa 76), Amine Gouiri (Zineddine Belaïd 86), Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.