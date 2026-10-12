Vea el golazo de taco de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athlético Paranaense, en el Brasileirao

Este lunes, el delantero colombiano Kevin Viveros tuvo otro partido de ensueño con Athlético Paranaense, en el Brasileirao.

Contra Chapecoense, a los 78 minutos, Dudu lanzó un pase corto al área y Viveros apareció con una gran definición de taco.

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¡Ya son 21 goles en lo que va del campeonato!

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Vea el gol de Kevin Viveros:



¡DOBLETE DEL 'TREN', KEVIN VIVEROS VUELVE A MARCAR ANTE CHAPECOENSE! El colombiano sigue on-fire en el #BrasileiraoxWIN y llega a 20 goles siendo el máximo goleador. ⚽🔥🇧🇷 pic.twitter.com/vzCV1PaBW1 — Win Sports (@WinSportsTV) October 13, 2026