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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de taco de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athlético Paranaense, en el Brasileirao

Vea el golazo de taco de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athlético Paranaense, en el Brasileirao

El delantero colombiano Kevin Viveros repitió y se fue de doblete contra Chapecoense. ¡Vea acá la segunda anotación con Athlético Paranaense.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Kevin Viveros Athletico Paranaense
Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense
Athletico Oficial

Este lunes, el delantero colombiano Kevin Viveros tuvo otro partido de ensueño con Athlético Paranaense, en el Brasileirao.

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Contra Chapecoense, a los 78 minutos, Dudu lanzó un pase corto al área y Viveros apareció con una gran definición de taco.

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