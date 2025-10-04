León vs. Toluca, EN VIVO HOY; hora y dónde ver en TV a James Rodríguez en la Liga MX

Por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, el Club León recibe este sábado 4 de octubre a Toluca en el Estadio Nou Camp de Guanajuato. El compromiso marca un capítulo especial para el equipo 'esmeralda', pues significará el regreso oficial de Ignacio ‘Nacho’ Ambriz al banquillo técnico, entrenador con el que la institución conquistó el título del fútbol mexicano en 2021.

León, equipo donde milita el colombiano James Rodríguez, atraviesa una campaña irregular que lo mantiene en la parte media-baja de la tabla con apenas 12 puntos y una diferencia de gol de -8. Ante este panorama, Ambriz tiene como misión principal recomponer el camino y reactivar las aspiraciones de clasificación de un club que todavía no encuentra la regularidad en el torneo.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY, León vs. Toluca

James Rodríguez, jugador del León @clubleon_oficial/Instagram

Publicidad

El partido se disputará este sábado 4 de octubre desde las 8:00 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Nou Camp.



En Colombia se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming 'ViX' y televisión por suscripción.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por 'TUDN' y 'Univisión', canales que llevarán el encuentro en señal internacional.

¿Cómo viene León?

En su última presentación por el campeonato mexicano, León cayó 2-0 en su visita al Juárez, que se impuso con anotaciones del colombiano Óscar Estupiñán y José Rodríguez. La derrota encendió aún más las alarmas en el cuadro guanajuatense, que apuesta a la experiencia de Ambriz para levantar cabeza en esta recta final de la fase regular.

Toluca, en contraste, atraviesa un gran presente. En la jornada anterior venció 3-1 a Mazatlán en condición de local, mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf superó 3-2 a Los Angeles Galaxy, confirmando su poder ofensivo y la solidez de su plantilla.



Antecedentes

El último enfrentamiento entre ambos clubes en el Estadio Nou Camp por Liga MX se disputó el 8 de febrero de 2024 y finalizó con un vibrante empate 3-3. No obstante, la última victoria de León sobre Toluca como local se remonta al 21 de octubre de 2023, cuando los “esmeraldas” se impusieron 1-0.

Publicidad

Con estos antecedentes y la expectativa por el regreso de Ambriz, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada 12 de la Liga MX.