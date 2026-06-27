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Gol Caracol  / Irán y su brutal rajada a la FIFA; "juego Limpio no es una línea escrita en reglas del fútbol"

Irán y su brutal rajada a la FIFA; "juego Limpio no es una línea escrita en reglas del fútbol"

Luego del empate 1-1 con Egipto, la Selección de Irán dejó un fuerte mensaje en el camerino del estadio de Seattle; dura queja en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Selección de Irán.
Selección de Irán.
AFP.

La selección iraní, que acabó tercera de grupo y está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos, dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle, tras su polémico empate contra Egipto, en la que recordó que "se pueden ganar puntos de muchas maneras" y que el Juego Limpio no es solo "una línea escrita en las reglas del fútbol".

"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del fútbol; es la esencia del juego. Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán”, decía su nota.

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Irán denunció que con empate a uno en el decisivo partido contra Egipto, le fue anulado un gol en el minuto 93, a instancias del VAR y por un milimétrico fuera de juego.

Esa jugada motivó las quejas del seleccionador y del capitán del equipo, que recordaron las circunstancias en las que ha estado competiendo el 'Team Melli', que concentrado en Tijuana solo ha podido desplazarse a Estados Unidos la víspera y regresar a México tras el encuentro.

El técnico, Amir Ghalenoei, dijo estar "orgulloso" de su equipo. "A mis jugadores y al equipo, quiero decirles que estoy orgulloso de ellos. Lo que estos jóvenes, estos jugadores, han logrado, debería quedar escrito en la historia porque el país anfitrión nos trató de manera muy injusta".

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"A pesar de todos estos problemas, hemos logrado un buen resultado y el mundo está orgulloso de los iraníes y de nuestro equipo. Insto a la FIFA: no permitan que los anfitriones traten a los jugadores y a los equipos de la misma manera en futuras Copas del Mundo", agregó.

Más contundente se mostró el capitán Mehdi Taremi, que consideró que está siendo "un Mundial desastroso”.“La FIFA tiene que solucionar todos los problemas aquí, pero lamentablemente no han podido solucionarlo desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo: 'Esto es solo el comienzo…', pero la fase de grupos termina mañana”.

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"No tenemos aquí a nuestro personal de logística; no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Amamos a la gente de Tijuana. Amamos México. Son gente humilde y los queremos, pero como jugador profesional en una competición profesional, esto no es justo", aseveró.

"En nuestra opinión, no es justo. ¿Es justo para la FIFA? Bien, por ellos. Pero no es justo. ¿Quién quiere ayudarnos? Si quieren que nos vayamos, pues que así sea. Pero eso no es justo. No tenemos personal de recuperación ni de logística que nos ayude. Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie nos ayuda, nadie", añadió..

Tras haber participado en siete Mundiales, Irán nunca ha logrado superar la fase de grupos. Solo consiguió una victoria en esta fase en 1998, 2018 y 2022. Ahora, su clasificación dependen de lo que hagan otras selecciones este sábado, en la última jornada de la fase de grupos.

Si Argelia y Austria empatan, clasificándose ambas, la República Democrática del Congo vence a Uzbekistán y Croacia consigue al menos un punto contra Ghana, Irán quedará eliminado.

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