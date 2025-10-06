Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal y la deuda que tiene en el Mundial Sub-20; ¿mejorará el delantero de Colombia?

Neyser Villarreal y la deuda que tiene en el Mundial Sub-20; ¿mejorará el delantero de Colombia?

Finalizó la fase de grupos del Mundial Sub-20, dejando aspectos relevantes como la eliminación prematura de Brasil y la poca figuración de algunos jugadores que llegaron figuras.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025.
Neyser Villarreal con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad