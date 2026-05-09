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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz es héroe nacional en Colombia": Bayern Múnich celebra triunfo fuera de la cancha

"Luis Díaz es héroe nacional en Colombia": Bayern Múnich celebra triunfo fuera de la cancha

El colombiano Luis Díaz ha brillado en la cancha en su primera temporada con el Bayern Múnich, sin embargo, su impacto no ha sido solamente en lo deportivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de may, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Getty Imágenes

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