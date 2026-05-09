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Gol Caracol  / El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración; artista colombiano será protagonista

El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración; artista colombiano será protagonista

La FIFA confirmó que México, Canadá y Estados Unidos tendrán su propio evento de apertura. Un artista urbano colombiano será uno de los encargados de darle sabor a la ceremonia en territorio 'manito'.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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