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Gol Caracol  / "Que se filtren cosas como la pelea de Valverde y Tchouaméni, es una traición al Real Madrid"

"Que se filtren cosas como la pelea de Valverde y Tchouaméni, es una traición al Real Madrid"

El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló en rueda de prensa sobre el ambiente que se vive previo al clásico contra el Barcelona, por la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

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