FIFA advierte a una federación asiática; pueden no volver a jugar por un buen tiempo

India podría ser excluida del fútbol mundial por segunda vez en tres años, después de que la FIFA y el organismo rector asiático exigieran que implementara una nueva constitución antes del 30 de octubre o se arriesgara a una suspensión.

La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) enviaron una carta conjunta al presidente de la Federación India de Fútbol (AIFF), Kalyan Chaubey, expresando su profunda preocupación por el continuo fracaso en la finalización y adopción de la constitución.

"Si no cumplimos con este plazo, no nos quedará otra alternativa que remitir el asunto al órgano decisorio pertinente de la FIFA para su consideración y decisión", decía la carta, a la que tuvo acceso AFP. "La AIFF debe considerar esta comunicación vinculante y exigir su cumplimiento inmediato para salvaguardar sus derechos como miembro de la FIFA y la AFC", añadía.

Publicidad

La constitución de la AIFF ha estado en el Tribunal Supremo de la India a la espera de una decisión desde 2017. Una suspensión significaría que las selecciones nacionales y clubes de la India quedarían excluidos de todas las competiciones internacionales.

Selección India de fútbol Foto: X/ @IndianFootball

Publicidad

La FIFA suspendió previamente a India en agosto de 2022 por influencia de terceros, después de que el Tribunal Supremo designara un comité de administradores para dirigir la AIFF. La prohibición se levantó unos días después, allanando el camino para que la AIFF eligiera a Chaubey.

El fútbol de clubes de primera división de la India se encuentra actualmente en crisis. La Superliga India (ISL) podría ceder debido a una disputa entre la AIFF y su socio comercial. El inicio de la ISL de esta temporada se ha retrasado, con miles de jugadores y personal en peligro de perder sus empleos. Un acuerdo de derechos entre la AIFF y la empresa que gestiona la ISL, Football Sports Development Limited, finaliza el 8 de diciembre y aún no se ha renovado. La AIFF no ha podido elaborar un plan de reactivación para la ISL, que suele disputarse entre septiembre y abril. El sindicato de jugadores FIFPRO Asia/Oceanía planteó el asunto a la FIFA la semana pasada.