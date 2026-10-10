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Gol Caracol  / El grave error de Manuel Neuer, que rompió un récord en Bundesliga; Luis Díaz, testigo

El grave error de Manuel Neuer, que rompió un récord en Bundesliga; Luis Díaz, testigo

Un flojo control de Neuer, quien regaló la pelota a pocos segundos del pitazo inicial en Ausgburgo vs Bayern Múnich, entró a la historia por el gol más rápido en el campeonato alemán.

Por: AFP
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manuel Neuer encabeza la convocatoria de Alemania para el Mundial 2026.
Manuel Neuer encabeza la convocatoria de Alemania para el Mundial 2026.
Foto: AFP

Al Bayern Múnich le encajaron este sábado el gol más rápido de la historia de la Bundesliga en la cancha del Augsburgo en tan solo ocho segundos, tras un grave error del guardameta Manuel Neuer en la salida de balón.

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Los bávaros sacaron de centro y el colombiano Luis Díaz le pasó el balón a Neuer, cuyo control con el pie se fue un poco largo.

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Presionado por Robin Fellhauer, el guardameta campeón del mundo en 2014 trató de regatear al atacante con el exterior de su pie derecho, pero el delantero se anticipó, se hizo con el balón y corrió hacia la portería vacía del Bayern para abrir el marcador.

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Fellhauer, de 28 años, inscribió así el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, mejorando por un segundo la diana de Kevin Volland con el Hoffenheim también contra el Bayern en 2015 y la diana de Karim Bellarabi con el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund en 2023, ambos anotados en 9 segundos.

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