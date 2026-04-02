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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos: "Decían que Millonarios no iba a clasificar; quedan cuatro fechas y estamos vivos"

Fabián Bustos: "Decían que Millonarios no iba a clasificar; quedan cuatro fechas y estamos vivos"

Pese a la derrota 1-0 con Jaguares, el DT de Millonarios, Fabián Bustos, dejó en claro que no jugaron bien, pero que siguen con posibilidades reales de meterse a los cuadrangulares finales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Fabián Bustos, DT de Millonarios.
Fabián Bustos, DT de Millonarios.
COLPRENSA.

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