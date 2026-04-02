Fabián Bustos: "Decían que Millonarios no iba a clasificar; quedan cuatro fechas y estamos vivos"

Millonarios sufrió un duro golpe en la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026 tras perder 1-0 frente a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería. El único gol del compromiso llegó desde el punto penal, con una ejecución de Yairo Moreno, en un partido en el que el conjunto ‘embajador’ no logró mostrar su mejor versión.

Tras el encuentro, el director técnico Fabián Bustos analizó el rendimiento de su equipo y no dudó en hacer autocrítica por lo ocurrido en cancha.

“No hicimos un buen partido y, en el primer tiempo, debimos haber marcado al menos un gol por las opciones que creamos. Nos faltó más profundidad en el ataque y también hay que tener en cuenta que ellos tuvieron dos días más de descanso. Sentimos el esfuerzo; la cancha está complicadísima por el clima. Las variantes que hice no fueron por rendimiento, sino para poder correr. Ellos se encontraron con un penalti, y a nosotros nos costó; no jugamos bien”, afirmó el entrenador.

El estratega también dejó claro que la responsabilidad del planteamiento recae directamente sobre él, aunque resaltó que el equipo ha tenido más aspectos positivos que negativos a lo largo del campeonato.



Jaguares vs. Millonarios. COLPRENSA.

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“El responsable soy yo, porque la táctica y la distribución son mías. Hemos hecho muchas más cosas buenas que malas. Faltan cuatro fechas para terminar y estamos con posibilidades, cuando todo el mundo decía que no teníamos muchas de clasificar. Estamos vivos y vamos a intentarlo. Cuando no nos ponemos en ventaja en el marcador, se generan dudas; ahí tenemos que estar más fuertes mentalmente, porque los equipos que nos han complicado son los que nos esperan en bloque bajo. Pero, si hubiéramos marcado, empezaríamos a manejar el partido”, agregó.

Finalmente, Bustos se refirió al cierre del torneo y evitó hacer cuentas, insistiendo en que el enfoque debe estar en ganar los partidos restantes. “No hacemos cuentas porque, si nos ponemos a hacer eso, estamos fuera. Se dijo que era muy difícil cuando yo llegué; también era muy difícil pasar en Sudamericana, y ese paso ya lo dimos. Ahora, en el torneo, quedan cuatro fechas y hay muchos cruces directos. No me gusta hacer cuentas; hay que ganar los partidos para clasificar”.

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Con este resultado, Millonarios deja escapar puntos importantes en la recta final del campeonato y deberá reaccionar en las jornadas restantes si quiere mantenerse en la pelea por un cupo en los cuadrangulares.