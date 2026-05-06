Kylian Mbappé es noticia en el Real Madrid a solo cuatro días del clásico contra Barcelona

Kylian Mbappé delantero del Real Madrid, continuó este jueves su proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y, a cuatro días del encuentro que disputará su equipo ante el Barcelona, se ejercitó en solitario en las instalaciones deportivas del club 'merengue'.

El tiempo pasa, y el francés apura sus opciones de llegar al encuentro del clásico, el cual se llevará a cabo en la casa de los 'azulgranas', el Camp Nou, en un choque decisivo por el título de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español)

Entre tanto, el Barcelona es líder del torneo español con 88 puntos. Si los 'cules' gana o empata ante el Real Madrid, quienes son segundos con 77 puntos, será el campeón de Liga por segundo año consecutivo. Entre tanto, el director técnico de los 'blancos' Álvaro Arbeloa y sus jugadores tratarán de aplazar el alirón y una de sus piezas clave intentará estar listo para abordar la posibilidad de ganar en el clásico.

Así mismo, Mbappé, ya se ejercitó este miércoles en solitario en el día libre de la plantilla, se unió a la lista de jugadores que trabajaron alejados de la dinámica de grupo: Dani Carvajal, Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes. Todos, según informó este miércoles la web del Real Madrid, continúan con sus procesos de recuperación.



Real Madrid le ganó al Espanyol en la Liga de España. Foto: AFP

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El resto de la plantilla del 'cojunto blanco', completó sin problemas el entrenamiento a las órdenes de Álvaro Arbeloa, que intentará recuperar a su importante pieza Mbappé, para poder contar con el jugador m{as importante de está temporada. El fútbolista ha marcado 41 goles en todas las competiciones y que, junto a Vinícius Júnior, es su mejor arma para intentar aplazar los festejos del Barcelona.



¿Cuando será el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid?

El clásico entre ambos equipos se llevará a cabo este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de La Liga de España; el encuentro tiene como horario de apertura a las 2:00 pm (hora Colombia) y se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou.