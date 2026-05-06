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Gol Caracol  / Kylian Mbappé es noticia en el Real Madrid a solo cuatro días del clásico contra Barcelona

Kylian Mbappé es noticia en el Real Madrid a solo cuatro días del clásico contra Barcelona

El delantero del equipo 'merengue', quien ha estado en el ojo del huracán por tener una lesión e irse de vacaciones con su novia, presentó una novedad en la práctica de este miércoles.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, celebra un gol en La Liga de España
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, celebra un gol en La Liga de España
AFP

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