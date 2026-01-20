Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez celebró en Champions League: gol con Sporting Lisboa contra PSG

Luis Javier Suárez celebró en Champions League: gol con Sporting Lisboa contra PSG

Demostrando que está en el mejor momento de su carrera, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a inflar las redes, tras estar atento en el área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026
Getty Images

