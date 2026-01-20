Luis Javier Suárez celebró en Champions League: gol con Sporting Lisboa contra PSG

Luis Javier Suárez sigue fino con el gol. Dejando claro que lo hecho en la Segunda División de España, con Almería, no fue ninguna casualidad, llevó sus anotaciones a Sporting Lisboa, en donde no solo es titular indiscutido, sino que también es la gran figura. Prueba de ello fue lo hecho este martes 20 de enero, contra PSG, por la fecha 7 de la Champions League.

Siempre atento en el área, el atacante samario aprovechó un rebote, luego de un remate de media distancia que se desvió en la defensa, controló, se perfiló y definió a la perfección para vencer al arquero, Lucas Chevalier. Locura, alegría y felicidad en las toldas del club portugués, pero que duró poco, ya que, cinco minutos después, Khvicha Kvaratskhelia puso el 1-1.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Getty Images

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. PSG, por Champions League

¡GOL AL VIGENTE CAMPEÓN! El colombiano Luis Suárez tuvo suerte tras un rebote, definió muy bien y marcó el 1-0 de Sporting CP vs. PSG en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jbn1FguXn9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026