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Gol Caracol  / Javier Mascherano tomó drástica decisión en Inter Miami, que afectó a Lionel Messi

Javier Mascherano tomó drástica decisión en Inter Miami, que afectó a Lionel Messi

El 'Jefecito' reportó novedades este martes en el Inter Miami, equipo que tiene en sus filas a Lionel Messi y Rodrigo de Paul. ¡Acá lo que pasó con Javier Mascherano!

Por: AFP
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami.
Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami.
AFP

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