Miguel Borja ya está en México; revelaron cuándo será presentado por Cruz Azul

La novela de Miguel Borja parece que llegar a su fin. El delantero ya se encuentra en México para unirse al Cruz Azul y vivir su primera experiencia en el fútbol de ese país. Si bien si fichaje era un secreto a voces, el anuncio no se ha hecho por un tema contractual en el club.

Borja ocupa plaza de entranjero y hasta que los 'cementeros' no liberaran un cupo su llegada apenas era una ilusión. Sin embargo, todo parece haberse solucionado y el 'cafetero' será anunciado de manera inminente. "El fútbolista ya se encuentra trabajando en La Noria. El atacante colombiano continúa con su preparación de cara al Clausura 2026, enfocado en ponerse a punto lo antes posible para integrarse de lleno al proyecto celeste", contó el portal 'Record'.

El jugador de 32 años no pierde el tiempo y estará presente en el encuentro de este sábado. "Borja viajará por la tarde a Puebla para presenciar el partido de Cruz Azul, donde podrá observar de cerca a sus nuevos compañeros y comenzar a empaparse del funcionamiento del equipo desde fuera del terreno de juego", agregó.

El citado portal también le puso fecha a la oficialización por parte del club mexicano. "En Cruz Azul se contempla que la presentación oficial de Miguel Borja se lleve a cabo la próxima semana, una vez que complete sus primeros entrenamientos y se ajuste al ritmo del equipo", concluyó.



Miguel Borja, atacante colombiano, en un partido con River Plate en el Mundial de Clubes 2025 AFP

Borja ha desarrollado una extensa y goleadora carrera a nivel de clubes, destacándose como uno de los delanteros colombianos más productivos de los últimos años. En CA River Plate disputó 159 partidos, marcó 62 goles, dio 10 asistencias, recibió 26 amarillas y acumuló 8.612 minutos. Con Palmeiras jugó 112 encuentros, anotó 36 goles, aportó 7 asistencias, vio 22 amarillas y sumó 6.985 minutos. En Junior de Barranquilla registró 86 partidos, 51 goles, 7 asistencias, 19 amarillas y 6.400 minutos. Además, pasó por Santa Fe (49 PJ, 10 goles, 8 asistencias, 2 rojas), Atlético Nacional (26 PJ, 17 goles, 1 roja), Internacional de Palmira, Grêmio, Olimpo, Livorno, Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá. En total, Borja acumula 506 partidos, 208 goles, 39 asistencias, 100 amarillas, 5 rojas y 30.909 minutos, cifras que reflejan su impacto ofensivo constante.