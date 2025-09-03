David Alonso, con 'hambre' de más victorias en el Moto2: a brillar en el GP de Cataluña

El colombiano David Alonso (Kalex) tiene muy claras cuáles son las 'características' del circuito de Barcelona-Cataluña, escenario del Gran Premio de Cataluña de Moto2, en el que su compañero de equipo español Daniel Holgado (Kalex) tiene ganas de estar delante.

"Llegamos a un gran premio en un fin de semana en el que suele haber mucha actividad fuera de la pista, por lo que será importante tener los cinco sentidos puestos sobre la moto cada vez que nos subamos a ella", señala David Alonso, vencedor del último Gran Premio de Hungría, en la nota de prensa de su equipo.

David Alonso, piloto colombiano, consiguió su primera victoria en Moto2, en el GP de Hungría Getty Images

"En Barcelona tendremos que dejar correr más la moto y girar más con el acelerador ya que es un trazado que cambia mucho de Moto3 a Moto2, así que uno de los deberes para estos días es seguir puliendo el estilo y mejorar esos puntos donde tenemos más margen, como con el neumático nuevo a una vuelta, sobre todo en el cronometrado, para llegar más preparados a la carrera", explica el campeón del mundo de Moto3 en 2024.

Alonso se encuentra en la casilla 14° de la clasificación general con 68 puntos, tras 14 grandes premios disputados en la temporada. El líder es el español Manuel González con 204 unidades.

El español Daniel Holgado dice tener "muchas ganas de llegar a Barcelona, pues es uno de los pocos circuitos en los que he rodado con la Moto2 antes de que llegue el gran premio, porque hicimos un test allí hace unos meses".

"El objetivo es empezar a construir una buena base desde el viernes e ir paso a paso para plantear una buena carrera y volver a estar en las posiciones de cabeza", afirma Holgado.

Por su parte, Holgado ocupa la decimoprimera posición con 87 puntos. Su mejor resultado fue una segunda plaza en el Gran Premio de Austria el pasado domingo 17 de agosto.