"Muchos me decían tronco, pero enfrenté a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar y a Suárez"

El exjugador Carlos Valdés fue de frente, no se calló nada y habló de todo un poco en una extensa entrevista en nuestra sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol. En su carrera deportiva, en la que jugó en Selección Colombia, la Sub-20 y la de mayores, también tuvo la opción de marcharse al exterior a ligas como las de Uruguay, Argentina y la MLS de Estados Unidos. Y dentro de sus experiencias están en la mente del vallecaucano, los cara a cara con grandes figuras del balompié mundial.

"Yo soy un agradecido, porque pese a mis lesiones, tuve una trayectoria y fue un largo camino el que recorrí. Ese es motivo de satisfacción", destacó el antiguo zaguero central, que en el país jugó con América, Real Cartagena y Santa Fe y en el exterior defendió los colores de Philadelphia Union, San Lorenzo de Almagro y Nacional de Montevideo.

Valdés prosiguió y agregó que "obviamente cuando uno se hace persona pública hay gente que te sigue y otra que no. Hay gente que es cruel, la gente a la que no le gustó mi manera de jugar, que dijo que soy tronco y eso me genera gracia y risa".

Carlos Valdés cuenta con una amplia experiencia en el fútbol, a nivel de clubes y de Selección Colombia. ARCHIVO.

¿Por qué cree que se puede destacar lo que hizo en el fútbol?

"En los zapatos en los que yo caminé, tuve la oportunidad jugar contra Lionel Messi, enfrentar a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a Cavani o a 'Lucho' Suárez, entre otras grandes estrellas. Los tiempos de ellos ya están pasando y ahora se habla de Mbappé y de otros; pero eso para un joven del barrio El Trebol, de La Floresta, con los dos ligamentos rotos, pasó mucho bueno en catorce años de carrera profesional. Hice mucho en mi carrera y contar que tuvimos la oportunidad de enfrentarmnos en la cancha es motivo de satisfación".

¿Dónde jugó frente a Cristiano Ronaldo?

"Jugando para Philadelphia Union y con las estrellas de la MLS jugamos en pretemporada contra Real Madrid, Chelsea, Borussia y Schalke 04 y otros más. En las estrellas de MLS estuve junto a Thierry Henry, David Beckham, Donovan y otros más".

¿Cómo le fue enfrentando a Real Madrid?

"En Philadelphia Union yo estaba junto a Faryd Mondragón y él fue a saludar a los de Real Madrid. Y cuando volvió me contó que Mourinho nos tenía referenciados y que le había hablado de mí. Eso me quedó sonando. Y ya en el partido, uno de los jugadores más importantes de ellos era Benzema, al que le decían el 'Gato', y en una jugada contra él, me dejó llegar a la pelota, me chocó durísimo y por ingenuo, tras esa acción nos hacen gol. Yo debía haber ido de barrida, y ya después me dije; 'más huevón, lo sabía y me pasó'. Fue una buena experiencia jugar esos partidos contra gente de otro nivel".