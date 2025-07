"Para un joven de barrio, ir a la Selección Colombia era como llegar a Disney a disfrutar"

El exfutbolista Carlos Valdés tuvo el privilegio y la oportunidad de construir una carrera deportiva, con pasos por la Selección Colombia Sub-20, con la que fue campeón del Sudamericano de 2005 y participó en el Mundial de Países Bajos, en el mismo año. De ese apartado en su vida futbolística, el vallecaucano habló para la sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol, contando detalles de ese equipo que dirigió con buen suceso el profesor Eduardo Lara.

"Llegar a la Selección Colombia en juvenil, mi primera experiencia, fue grande e importante. Tengo un sentimiento de gratitud enorme por eso. Me sentí como un niño cuando llega a Disney a disfrutar del parque. Eran otras condiciones, vas a una Selección y están los detalles desde la ropa, la indumentaria, la presentación de los entrenadores, los hoteles, la comida y ahí, de verdad que te sientes futbolista", explicó Valdés inicialmente.

¿Algo más de especial para usted al llegar al seleccionado colombiano?

"Sí, el orgullo de mi familia. Estar en la lista de 20 jugadores fue satisfacción para mis padres, mi abuela, para mí como futbolista, de 1.000 o 2.000 jugadores juveniles estar dentro de los mejores 20, no tenía comparación. Además, que esa Selección sub-20 significó compartir con esa generación de Abel Aguilar, Falcao, Rodallega, Dayro Moreno, Fredy Guarín y tantos jugadores más que le dieron tantas alegrías al país y que además, han tenido carreras maravillosas".

Carlos Valdés en Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

¿Qué jugador era especial por su forma de ser, por su alegría?

"Por ejemplo, con (Mauricio) Casierra nos reíamos mucho, él a ratos era medio inocente, le hacían muchas bromas los demás, los 'cacharros' le pasaban a él, pero al final era el centro de la alegría junto a todos los demás".

¿Casos curiosos que les pasaron?

"Con Wason Rentería se vivió una anécdota, junto a otros muchachos. Estábamos en Corea jugando un cuadrangular, previo al Mundial. Así, no era tan fácil llamar, de hecho teníamos que comprar las tarjetas para hacer las llamadas. Recuerdo que no había acceso a las llamadas, pero uno de joven pasa haciendo cagadas y unos compañeros, entre ellos Wason, Libis (Arenas) encontraron una oficina del hotel en la que podían llamar desde ahí. Cuando nos íbamos, apareció una cuenta como de 1.000 dólares de llamadas. Y ahí, todos callados, hasta que el profesor Lara nos dijo: "si no sale el que hizo esas llamadas y yo los descubro; los sacó de la Selección". Y ahí fueron saliendo al frente uno a uno, para solucionar el problema".

¿Qué sensación le daba el Falcao de 2005?

"Falcao es un ejemplo, él tuvo una ventaja de haberse formado en Argentina, entonces fue diferencial, no lo teníamos tanto a él en las concentraciones, venía a unas puntuales y a las más importantes. Pero por jugar en River y en el exterior era referente, claramente con ese respeto de los demás. Cuando lo tienes al lado, pues sirvió para corroborar esa imagen de chico callado, ejemplar, que llegaba temprano, que se preparaba, que se cuidaba, que iba al gimnasio. Desde siempre, un tipo centrado".

300656_messiseleccionargentinap.jpg

Ese Sudamericano tuvo a Argentina con Messi, otro punto para tener en cuenta...

"Desde ahí vienen los duelos con Messi y con Argentina. Por eso dije que era una generación privilegiada. Era el Messi que venía del Barcelona, era un jugador que estaba ya a ese nivel. Estaban también (Pablo) Zabaleta, 'Kun' Agüero, Zárate, tenían un combo parecido al de nosotros. En el Sudamericano se habló de Rodallega, con Colombia, y Messi, por Argentina. En el Sudmaericano fuimos los campeones y en el Mundial, ellos nos eliminan con un 2 a 1".

¿Algo de particular de Messi?

"Messi era como solitario, uno lo tenía referenciado por lo que hacía en la cancha, por lo que se decía de él. Nos alojamos en el mismo hotel, siento que era algo especial, se veía caminando por ahí, algo así como un genio que necesitaba liberar, imaginar y crear para después hacer todo distinto en el campo".