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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2: Egan Bernal se metió al podio

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2: Egan Bernal se metió al podio

Este sábado, la segunda jornada del Giro de Italia 2026 dejó como ganador al uruguayo Thomas Silva (XDS Astana), quien se impuso a pura velocidad. El colombiano Egan Bernal fue protagonista.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de may, 2026
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Egan Bernal en la etapa 2 del Giro de Italia 2026.
Egan Bernal en la etapa 2 del Giro de Italia 2026.
Getty Images.

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