Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2: Egan Bernal se metió al podio

Este sábado, la etapa 2 del Giro de Italia 2026 se disputó entre las localidades de Burgas y Veliko Tarnovo con 221 kilómetros, en Bulgaria, el país invitado para las tres primeras fracciones. El ganador fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) con un ataque feroz en los últimos metros que le valieron para ubicarse como líder y portar la 'maglia rosa'. El colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) se mostró muy activo, sumó puntos y se metió en el podio. Por su parte, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) luchó sobre el final, pero no le alcanzó ni para el top-10.

Los corredores tomaron la salida en Burgas y de inmediato se dio un ataque. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) y Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) se pusieron por delante y le sacaron distancia al pelotón. Poco a poco fueron rodando con buen ritmo y consiguieron una renta de hasta cinco minutos.

Sevilla, quien portaba la camiseta de la montaña, cruzó primero y ganó los puntos en el esprint en Sliven y los puertos de Byala Pass y Vratnik Pass. De ahí en adelante, el lote con los favoritos aceleró y los cazó a 32 km.

Cuando todo pintaba para una definición emocionante, pero tranquila, se presentó una caída masiva que tuvo como principales afectados a Jay Vine (UAE Team Emirates), Adam Yates (UAE Team Emirates) y el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Dada la gravedad de los corredores que se cayeron, la carrera se neutralizó unos minutos.



Los comisarios dieron luz verde nuevo y el que sorprendió fue Egan Bernal (Netcompany INEOS) al imponerse en el esprint intermedio de Red Bull. El último puerto, ubicado en Lyaskovets Monastery Pass, fue coronado por Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien atacó, pero no logró quedar solo de cara a la definición.

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Varios corredores llegaron a los últimos metros para definir y el ganador fue Thomas Silva (XDS Astana). El podio fue completado por Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) y Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

Thomas Silva, ganador de la etapa 2 del Giro de Italia 2026. Getty Images.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2

Guillermo Thomas Silva — XDS Astana Team — 9:00:23 Florian Stork — Tudor Pro Cycling Team — +0:04 Egan Bernal — Netcompany INEOS — +0:06 Thymen Arensman — Netcompany INEOS — +0:06 Giulio Ciccone — Lidl - Trek — +0:06 Jan Christen — UAE Team Emirates - XRG — +0:10 Johannes Kulset — Uno-X Mobility — +0:10 Lennert Van Eetvelt — Lotto Intermarché — +0:10 Martin Tjøtta — Uno-X Mobility — +0:10 Darren Rafferty — EF Education - EasyPost — +0:10