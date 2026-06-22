Kylian Mbappé hace historia en el Mundial 2026; contra Irak completa 100 partidos con Francia

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé cumple este lunes 100 partidos con la selección francesa, de la que ya es su máximo goleador histórico, en el encuentro del Mundial 2026 contra Irak.

Mbappé, de 27 años, figura en el once titular de Didier Deschamps para el partido, que se disputará a partir de las 17:00 hora local (23:00 CET) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Kylian Mbappé en la Selección de Francia AFP

El delantero alcanzará un hito que solo otros nueve futbolistas han conseguido con la selección francesa, una clasificación que encabeza Hugo Lloris con 145 internacionalidades.



Los otros son Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) y el propio Deschamps (103).

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Con sus 99 internacionalidades, Mbappé es ya el máximo goleador de la historia de 'Les Bleus' con 58 dianas, superando las 57 de Giroud, un récord que alcanzó con el doblete que firmó la semana pasada en la victoria por 3-1 sobre Senegal.